Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140/28 ấp 4, Nhị Bình 10A, Nhị Bình, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia nghiên cứu, phát triển công thức mới;

Tìm kiếm, phân tích và đánh giá các nguyên liệu thực phẩm mới hoặc tiềm năng để sử dụng trong sản phẩm.

Thiết kế và phát triển công thức sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có.

Điều chỉnh công thức và quy trình sản xuất để tối ưu hóa sản phẩm.

Kiểm tra chất lượng bánh thành phẩm, đảm bảo đạt tiêu chuẩn về hình thức và hương vị

Giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc ứng viên đã từng có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong ngành thuỷ hải sản

Am hiểu về thực phẩm, nguyên liệu và quy trình chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm;

Có khả năng làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực cao;

Sức khỏe tốt;

Có tinh thần học hỏi, sáng tạo trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm

Được khám sức khỏe định kỳ

Thưởng các ngày lễ tết trong năm

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin