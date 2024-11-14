Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
- Hồ Chí Minh: 140/28 ấp 4, Nhị Bình 10A, Nhị Bình, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tham gia nghiên cứu, phát triển công thức mới;
Tìm kiếm, phân tích và đánh giá các nguyên liệu thực phẩm mới hoặc tiềm năng để sử dụng trong sản phẩm.
Thiết kế và phát triển công thức sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có.
Điều chỉnh công thức và quy trình sản xuất để tối ưu hóa sản phẩm.
Kiểm tra chất lượng bánh thành phẩm, đảm bảo đạt tiêu chuẩn về hình thức và hương vị
Giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về thực phẩm, nguyên liệu và quy trình chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm;
Có khả năng làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực cao;
Sức khỏe tốt;
Có tinh thần học hỏi, sáng tạo trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm
Được khám sức khỏe định kỳ
Thưởng các ngày lễ tết trong năm
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
