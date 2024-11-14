Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 140/28 ấp 4, Nhị Bình 10A, Nhị Bình, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia nghiên cứu, phát triển công thức mới;
Tìm kiếm, phân tích và đánh giá các nguyên liệu thực phẩm mới hoặc tiềm năng để sử dụng trong sản phẩm.
Thiết kế và phát triển công thức sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có.
Điều chỉnh công thức và quy trình sản xuất để tối ưu hóa sản phẩm.
Kiểm tra chất lượng bánh thành phẩm, đảm bảo đạt tiêu chuẩn về hình thức và hương vị
Giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc ứng viên đã từng có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong ngành thuỷ hải sản
Am hiểu về thực phẩm, nguyên liệu và quy trình chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm;
Có khả năng làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực cao;
Sức khỏe tốt;
Có tinh thần học hỏi, sáng tạo trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm
Được khám sức khỏe định kỳ
Thưởng các ngày lễ tết trong năm
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 140/28, ấp 4 Nhị Bình 10A, Hóc Môn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-r-d-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job249320
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Hạn nộp: 28/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legendary Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Legendary Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Legendary Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TIM CORP
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TIM CORP
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Hạn nộp: 08/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Hạn nộp: 28/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legendary Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Legendary Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Legendary Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TIM CORP
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TIM CORP
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Hạn nộp: 08/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất