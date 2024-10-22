Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm

- Quản lý tiến độ hàng mẫu

- Kiểm tra và quản lý bản vẽ

- Tìm nguyên nhân, phân tích và cải tiến NG

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kĩ thuật, điện, điện tử,...

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí.

- Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Tiếng Anh Tốt

- Tin học văn phòng khá

Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC

Thời gian làm việc từ T2-T7

Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương

Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.

Lương tháng thứ 13

Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto

