Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm
- Quản lý tiến độ hàng mẫu
- Kiểm tra và quản lý bản vẽ
- Tìm nguyên nhân, phân tích và cải tiến NG
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kĩ thuật, điện, điện tử,...
- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí.
- Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Tiếng Anh Tốt
- Tin học văn phòng khá
Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC
Thời gian làm việc từ T2-T7
Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương
Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.
Lương tháng thứ 13
Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
