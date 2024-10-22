Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
- Bắc Ninh: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm mới cho khách hàng nước ngoài như Nokia, Ericsson,...
- Quản lý tiến độ hàng mẫu, lên kế hoạch gửi mẫu cho khách hàng.
- Quản lý toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm, từ ý tưởng đến sản xuất, cho khách hàng nước ngoài.
- Hợp tác với khách hàng nước ngoài để hiểu nhu cầu của khách hàng và phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Đảm bảo rằng các sản phẩm mới đáp ứng mọi tiêu chuẩn chất lượng và được tung ra thị trường đúng thời gian và trong ngân sách.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí.
- Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Tiếng Anh Tốt
- Tin học văn phòng khá
Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH ngay từ khi thử việc và mức đóng gần tổng lương
- Được làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiêp
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ
- Hưởng chế độ hiếu hỷ lễ tết
- Có xe đưa đón từ Bắc Ninh - Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
