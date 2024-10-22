Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Nhân viên R&D

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm mới cho khách hàng nước ngoài như Nokia, Ericsson,...
- Quản lý tiến độ hàng mẫu, lên kế hoạch gửi mẫu cho khách hàng.
- Quản lý toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm, từ ý tưởng đến sản xuất, cho khách hàng nước ngoài.
- Hợp tác với khách hàng nước ngoài để hiểu nhu cầu của khách hàng và phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Đảm bảo rằng các sản phẩm mới đáp ứng mọi tiêu chuẩn chất lượng và được tung ra thị trường đúng thời gian và trong ngân sách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kĩ thuật, điện, điện tử,...
- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí.
- Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Tiếng Anh Tốt
- Tin học văn phòng khá

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, không yêu cầu kinh nghiệm
- Tham gia BHXH ngay từ khi thử việc và mức đóng gần tổng lương
- Được làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiêp
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ
- Hưởng chế độ hiếu hỷ lễ tết
- Có xe đưa đón từ Bắc Ninh - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

