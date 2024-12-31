Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Everrich Toys làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công Ty TNHH Everrich Toys
- Hải Dương: Thôn Phục Lễ , Xã Vĩnh Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
*Mảng Shipping
- Submit booking với FWD
- Nhận được booking confirmation thì sắp xếp xuất hàng theo dõi trình trạng hàng hóa, kiểm hàng,...
- Sắp xếp lịch xuất hàng, gửi chứng từ cho bên xuất nhập khẩu và kho để mở tk và sắp xếp hàng hóa
- Làm chứng từ xuất hàng gửi cho FWD/ khách hàng
- Xử lý các thao tác xuất hàng trên hệ thống khách hàng, hệ thống nội bộ
- Đối với các lô hàng cần xin C/O, cần theo dõi và giám sát quá trình C/O.
- Làm thanh toán phí local charge cho các đơn hàng FOB
- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo
*Mảng OM
• Nhận đơn và theo dõi quản lý các đơn hàng để đảm bảo hoạt động sản xuất.
• Theo dõi quản lý và sắp xếp việc giao hàng
• Kiểm tra và xử lý những phát sinh của đơn hàng (nếu có).
• Giám sát tiến độ đơn hàng sản xuất.
• Thực hiện báo cáo cho lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Everrich Toys Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Everrich Toys
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
