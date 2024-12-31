Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Everrich Toys làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

*Mảng Shipping

- Submit booking với FWD

- Nhận được booking confirmation thì sắp xếp xuất hàng theo dõi trình trạng hàng hóa, kiểm hàng,...

- Sắp xếp lịch xuất hàng, gửi chứng từ cho bên xuất nhập khẩu và kho để mở tk và sắp xếp hàng hóa

- Làm chứng từ xuất hàng gửi cho FWD/ khách hàng

- Xử lý các thao tác xuất hàng trên hệ thống khách hàng, hệ thống nội bộ

- Đối với các lô hàng cần xin C/O, cần theo dõi và giám sát quá trình C/O.

- Làm thanh toán phí local charge cho các đơn hàng FOB

- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

*Mảng OM

• Nhận đơn và theo dõi quản lý các đơn hàng để đảm bảo hoạt động sản xuất.

• Theo dõi quản lý và sắp xếp việc giao hàng

• Kiểm tra và xử lý những phát sinh của đơn hàng (nếu có).

• Giám sát tiến độ đơn hàng sản xuất.

• Thực hiện báo cáo cho lãnh đạo