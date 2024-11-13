Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 87 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải Châu 1, Hải Châu

Hỗ trợ xử lí hợp đồng, báo giá, các giấy tờ liên quan hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ xử lí hợp đồng, báo giá, các giấy tờ liên quan hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Tiếp nhận và tổng hợp, lưu trữ thông tin giữa các phòng ban liên quan, báo cáo lên cấp trên chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Theo dõi tiến độ hợp đồng và dự án.

Chăm sóc khách hàng, trao đổi với khách hàng các vấn đề liên quan đến tiến độ dự án.

Hỗ trợ xử lý thông tin bảo hành, bảo trì, các vướng mắc phát sinh theo nội quy, quy chế công ty.

Hỗ trợ liên hệ với các nhà cung ứng, đối tác, khách hàng; tiếp nhận phản hồi khách hàng, hỗ trợ khách hàng xử lý vướng mắc phát sinh theo nội quy quy chế công ty.

Hỗ trợ trưởng bộ phận các công việc hành chính.

Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

Tuổi từ 25 đến 35.

Tuổi từ 25 đến 35.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh,... hoặc tương đương.

Có từ 1 năm kinh nghiệm tạo vị trí ứng tuyển.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổng hợp báo cáo, phân tích, đánh giá và trình bày.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Siêng năng, chịu khó trong công việc.

Có kỹ năng quản lý thời gian, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có kinh nghiệm trong ngành nội thất, xây dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 6-8 triệu/tháng tùy theo năng lực.

Được đào tạo hỗ trợ chuyên môn và các kỹ năng khác.

Được thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 & được nghỉ lễ, tết theo quy định.

BHXH, BHYT theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI

