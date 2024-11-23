Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH PET STATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 332/52 Độc Lập, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau.

Liên hệ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing cho từng dịch vụ của công ty.

Đo lường, phân tích, đánh giá hiệu quả của những chiến dịch liên quan đến truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và báo cáo trưởng bộ phận.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên.

Các công việc khác được yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành có liên quan.

Độ tuổi: Từ 23 đến dưới 35 tuổi.

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Có sức khỏe tốt.

Kỹ năng tư vấn và bán hàng hiệu quả.

Kỹ năng photoshop, Canva

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập tốt.

Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm

Khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên những ứng cử viên kinh nghiệm trong lĩnh vực Pet Shop, chăm sóc thú cưng.

Tại CÔNG TY TNHH PET STATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương/ thu nhập hấp dẫn: bao gồm lương cứng từ 7-12.000.0000 đồng (thưởng theo kết quả kinh doanh)

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động

Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo quy chế lương – thưởng của Công ty và theo hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.

Chính sách, phúc lợi lao động, thăm hỏi ốm đau, Sinh nhật, Lễ Tết đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PET STATION

