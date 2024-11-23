Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH PET STATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH PET STATION
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH PET STATION

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 332/52 Độc Lập, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau.
Liên hệ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing cho từng dịch vụ của công ty.
Đo lường, phân tích, đánh giá hiệu quả của những chiến dịch liên quan đến truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và báo cáo trưởng bộ phận.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.
Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên.
Các công việc khác được yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành có liên quan.
Độ tuổi: Từ 23 đến dưới 35 tuổi.
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
Có sức khỏe tốt.
Kỹ năng tư vấn và bán hàng hiệu quả.
Kỹ năng photoshop, Canva
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập tốt.
Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm
Khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên những ứng cử viên kinh nghiệm trong lĩnh vực Pet Shop, chăm sóc thú cưng.

Tại CÔNG TY TNHH PET STATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương/ thu nhập hấp dẫn: bao gồm lương cứng từ 7-12.000.0000 đồng (thưởng theo kết quả kinh doanh)
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động
Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo quy chế lương – thưởng của Công ty và theo hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.
Chính sách, phúc lợi lao động, thăm hỏi ốm đau, Sinh nhật, Lễ Tết đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PET STATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PET STATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 369A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

