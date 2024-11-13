Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 75 Triệu

Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 75 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

Mức lương
6 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 12, tháp C, Toà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 6 - 75 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Trao đổi, giải đáp những thắc mắc của khách hàng, những người theo dõi trên mạng xã hội ở các kênh bán hàng của Công ty;
- Kiểm tra tin nhắn và trả lời những câu hỏi của khách hàng, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm;
- Giới thiệu, gợi ý cho khách về những sản phẩm khác hoặc combo đi kèm;
- Hoàn thành các báo cáo công việc theo yêu cầu của quản lý
- Nhận phản hồi và xử lý các vấn đề của khách; đề xuất các giải pháp khắc phục các vấn đề thường gặp hoặc các giải pháp giúp tăng doanh số
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản
- Các kỹ năng cần có:
+ Kỹ năng đàm phán, thuyết phuc
+ Kỹ năng lắng nghe, quản trị cảm xúc
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Kỹ năng làm việc nhóm
- Thái độ cần có:
+ Yêu thích kinh doanh
+ Trung thực
+ Cẩn thẩn
+ Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập trên tháng không giới hạn.
- Lương cứng: 6.000.000 - 7.500.000vnđ/tháng + % hoa hồng theo doanh thu.
- Phụ cấp ăn trưa, tiệc trà chiều theo phúc lợi của công ty.
- Thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch...
- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, Team building, du lịch hàng năm... và các phúc lợi khác.
- Có ghế massa, phòng ngủ riêng, quầy detox và coffee miễn phí
- 12 ngày phép/ năm và các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: G03, tầng 12, Toà Hồ Gươm Plaza, Mộ Lao, Hà Đông Hà Nội

