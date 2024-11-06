Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Bán hàng mỹ phẩm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 1 toà nhà WBO . BTT1

- 5 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc , Quận Hà Đông , Thành Phố Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của doanh nghiệp.
- Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.
- Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
- Hỗ trợ mở và duy trì tài khoản cho khách hàng.
- Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
- Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
- Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.
- Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.
- Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng.
- Thu thập, nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, làm cơ sở đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh với cấp trên.
- Thu hút và tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tối ưu doanh số.
- Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật, v.v.
- Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp mình.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học
- Khả năng giao tiếp tốt là một lợi thế
- Chịu được áp lực công việc
- Năng động, nhiệt huyết.

Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (9.000.000) + thưởng
- Có tháng lương thứ 13
- 14 ngày nghỉ phép/năm + 11 ngày nghỉ lễ và 1 ngày Giáng sinh ( ngày nghỉ phép lễ được nhận lương)
- Đóng BH trên toàn bộ lương theo HĐ Lao động
· Tham gia các khóa đào tạo với các chuyên gia hàng đầu về nghiệp vụ và kỹ năng mềm phục vụ phát triển bản thân và sự nghiệp
· Tham gia các hoạt động team building, khám sức khỏe định kỳ
· Laptop và đồng phục được chuẩn bị đầy đủ.
· Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
· Được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, năng động và minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 đường số 7, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

