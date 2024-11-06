Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 1 toà nhà WBO . BTT1 - 5 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc , Quận Hà Đông , Thành Phố Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của doanh nghiệp.

- Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

- Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

- Hỗ trợ mở và duy trì tài khoản cho khách hàng.

- Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

- Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

- Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.

- Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.

- Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng.

- Thu thập, nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, làm cơ sở đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh với cấp trên.

- Thu hút và tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tối ưu doanh số.

- Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật, v.v.

- Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp mình.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học

- Khả năng giao tiếp tốt là một lợi thế

- Chịu được áp lực công việc

- Năng động, nhiệt huyết.

Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (9.000.000) + thưởng

- Có tháng lương thứ 13

- 14 ngày nghỉ phép/năm + 11 ngày nghỉ lễ và 1 ngày Giáng sinh ( ngày nghỉ phép lễ được nhận lương)

- Đóng BH trên toàn bộ lương theo HĐ Lao động

· Tham gia các khóa đào tạo với các chuyên gia hàng đầu về nghiệp vụ và kỹ năng mềm phục vụ phát triển bản thân và sự nghiệp

· Tham gia các hoạt động team building, khám sức khỏe định kỳ

· Laptop và đồng phục được chuẩn bị đầy đủ.

· Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

· Được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, năng động và minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

