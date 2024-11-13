Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường 23 Khu đô thị TP giao lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Nhắn tin qua page hoặc qua phần mềm pancake để tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng
- Theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng
- Các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Chăm chỉ, kiên trì
- Ham học hỏi, cầu tiến
- Có laptop
- Chăm chỉ, kiên trì
- Ham học hỏi, cầu tiến
- Có laptop
Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8M – 30M (Lương cơ bản 5.150.000 – 6.650.000 + % Doanh số + Thưởng tuần, tháng, sao, contest...)
- Vé gửi xe miễn phí
- Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty
- Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy, được sử dụng và trau dồi thêm tiếng Anh
- Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn: Phó Leader – Leader – Trưởng phòng...
- Vé gửi xe miễn phí
- Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty
- Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy, được sử dụng và trau dồi thêm tiếng Anh
- Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn: Phó Leader – Leader – Trưởng phòng...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI