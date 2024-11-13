Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường 23 Khu đô thị TP giao lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Nhắn tin qua page hoặc qua phần mềm pancake để tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng
- Theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng
- Các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Chăm chỉ, kiên trì
- Ham học hỏi, cầu tiến
- Có laptop

Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8M – 30M (Lương cơ bản 5.150.000 – 6.650.000 + % Doanh số + Thưởng tuần, tháng, sao, contest...)
- Vé gửi xe miễn phí
- Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty
- Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy, được sử dụng và trau dồi thêm tiếng Anh
- Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn: Phó Leader – Leader – Trưởng phòng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt

Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường 23 khu đô thị TP Giao lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

