Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường 23 Khu đô thị TP giao lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Nhắn tin qua page hoặc qua phần mềm pancake để tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng

- Theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng

- Các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Chăm chỉ, kiên trì

- Ham học hỏi, cầu tiến

- Có laptop

Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8M – 30M (Lương cơ bản 5.150.000 – 6.650.000 + % Doanh số + Thưởng tuần, tháng, sao, contest...)

- Vé gửi xe miễn phí

- Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty

- Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy, được sử dụng và trau dồi thêm tiếng Anh

- Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn: Phó Leader – Leader – Trưởng phòng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt

