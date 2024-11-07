Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH POLYTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 279 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý đội nhóm Sales- Marketing của công ty lĩnh vực mỹ phẩm thảo dược Tràm trà, Hương thảo như Sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, ddvs, sản phẩm cho em bé, cho gia đình, tinh dầu

Cùng với đội nhóm sales- marketing, quản lý các Fanpage, web, các trang TMĐT

Đề xuất lên chương trình chạy quảng cáo, truyền thông, các chiến dịch khuyến mại, tri ân

Xử lý các vấn đề phát sinh như chất lượng hàng, dịch vụ khách hàng

Tổng hợp ý kiên phản hồi khách hàng, đề xuất với Ban giám đốc và bộ phận sản xuất các vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn

Tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm thúc đẩy bán hàng, quảng bá sản phẩm

Báo cáo doanh thu theo tháng, phối hợp với bộ phận kế toán để lên công nợ, xuất hoá đơn, đối chiếu và thu hồi công nợ đúng hạn

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên; ưu tiên người có chuyên môn về Maketting, kinh tế

Có khả năng tổ chức làm việc nhóm, có khả năng thuyết phục khách hàng, xử lý tốt các tình huống khi phát sinh đột xuất

Giao tiếp được tiếng anh sẽ được ưu tiên, Sử dung các phân mềm Word, Excel thành thạo

Lương cứng 10tr/tháng + chế độ thưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng đạt trên mức quy định và theo năng lực, theo công việc đóng góp, theo quy định của Công ty

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

Được ký hợp đồng lao động dài hạn, hưởng các chế độ về bảo hiểm, thưởng phúc lợi, nghỉ lễ Tết theo quy định chung của Nhà nước và và quy định của công ty

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty

