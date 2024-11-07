Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH POLYTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH POLYTECH
- Hà Nội: Số 279 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý đội nhóm Sales- Marketing của công ty lĩnh vực mỹ phẩm thảo dược Tràm trà, Hương thảo như Sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, ddvs, sản phẩm cho em bé, cho gia đình, tinh dầu
Cùng với đội nhóm sales- marketing, quản lý các Fanpage, web, các trang TMĐT
Đề xuất lên chương trình chạy quảng cáo, truyền thông, các chiến dịch khuyến mại, tri ân
Xử lý các vấn đề phát sinh như chất lượng hàng, dịch vụ khách hàng
Tổng hợp ý kiên phản hồi khách hàng, đề xuất với Ban giám đốc và bộ phận sản xuất các vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn
Tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm thúc đẩy bán hàng, quảng bá sản phẩm
Báo cáo doanh thu theo tháng, phối hợp với bộ phận kế toán để lên công nợ, xuất hoá đơn, đối chiếu và thu hồi công nợ đúng hạn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên; ưu tiên người có chuyên môn về Maketting, kinh tế
Có khả năng tổ chức làm việc nhóm, có khả năng thuyết phục khách hàng, xử lý tốt các tình huống khi phát sinh đột xuất
Giao tiếp được tiếng anh sẽ được ưu tiên, Sử dung các phân mềm Word, Excel thành thạo
Tại CÔNG TY TNHH POLYTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.
Được ký hợp đồng lao động dài hạn, hưởng các chế độ về bảo hiểm, thưởng phúc lợi, nghỉ lễ Tết theo quy định chung của Nhà nước và và quy định của công ty
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POLYTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI