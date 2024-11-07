Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 38D3 Hoàng Ngân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách phát triển kinh doanh dịch vụ trên ứng dụng SGolf như: Booking golf, Shopgolf, Tourgolf....

- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng, thu hút khách hàng tiềm năng;

- Cập nhật quản lý thông tin dữ liệu khách hàng;

- Lên kế hoạch gặp gỡ khách hàng phát triển các dịch vụ tích hợp trên ứng dụng như: Sân golf, Sân tập, shopgolf, đơn vị lữ hành, du lịch, vé máy bay...

- Trả lời và chăm sóc khách hàng hoặc tư vấn dịch vụ cho khách hàng.

- Định kỳ lập báo cáo và lên kế hoạch phát triển ứng dụng trình cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc các trường tương đương chuyên ngành sales và marketing

- Có ý thức cao về quyền sở hữu và trách nhiệm, làm việc với một tư duy chủ động, cẩn thận và siêng năng

- Có khả năng làm việc chịu được áp lực cao trong môi trường khởi nghiệp.

- Tiếng Anh giao tiếp, biết thêm tiếng Hàn là điểm cộng lớn.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale tour du lịch hoặc tour golf..

- Ưu tiên ứng viên tham gia các hoạt động ngoại khoá, năng động và tự tin.

- Chỉ tuyển ứng viên Nữ

(chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm golf đáp ứng các tiêu chí sẽ được đào tạo).

Tại Công Ty Cổ Phần IGB Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: Từ 10.000.000đ đến không giới hạn thu nhập (Gồm: Lương cứng + KPI + Thưởng)

- Một mức lương cạnh tranh, đánh giá đúng năng lực và nhiệt huyết của mỗi người.

- Ký hợp đồng lao động, hưởng 12 ngày phép năm và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

- Lương tháng 13.

- Thưởng các ngày lễ, Tết.

- Môi trưởng trẻ, năng động, mọi người cùng hỗ trợ nhau hết mình và tham gia team building, du lịch hằng năm.

- Được giao lưu tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, lãnh đạo golf, và golfer... (có cơ hội thăng tiến tiếp xúc đối tác nước ngoài).

- Tăng lương 2 lần/năm, có cổ phần cho thành viên cùng chí hướng.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa thú vị và các phúc lợi khác

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IGB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin