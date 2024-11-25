Tuyển Bán hàng thời trang HỘ KINH DOANH ATRAN SHOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng đã-đang sử dụng sản phẩm và chốt Sale

Tư vấn, trực page bán hàng thời trang nam theo DATA có sẵn.

Chăm sóc khách, giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

Làm báo cáo chi tiết doanh thu, tỉ lệ chốt của cá nhân hàng ngày.

Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale, CSKH là một lợi thế

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt.

Có laptop cá nhân

Tại HỘ KINH DOANH ATRAN SHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 đến 15.000.000

Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn: Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13.... theo quy định của công ty

Được tăng lương định kỳ 12 tháng 1 lần

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động.

Phụ cấp ăn trưa. Làm việc phòng máy lạnh, cơ sở vật chất đầy đủ.

Teambuilding, dulịch hằng năm

Thưởng nóng, thưởng event tuần,tháng, năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ATRAN SHOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin