Tuyển Bán hàng thời trang HỘ KINH DOANH ATRAN SHOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại HỘ KINH DOANH ATRAN SHOP
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng đã-đang sử dụng sản phẩm và chốt Sale
Tư vấn, trực page bán hàng thời trang nam theo DATA có sẵn.
Chăm sóc khách, giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
Làm báo cáo chi tiết doanh thu, tỉ lệ chốt của cá nhân hàng ngày.
Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale, CSKH là một lợi thế
Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt.
Có laptop cá nhân
Tại HỘ KINH DOANH ATRAN SHOP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8.000.000 đến 15.000.000
Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn: Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13.... theo quy định của công ty
Được tăng lương định kỳ 12 tháng 1 lần
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động.
Phụ cấp ăn trưa. Làm việc phòng máy lạnh, cơ sở vật chất đầy đủ.
Teambuilding, dulịch hằng năm
Thưởng nóng, thưởng event tuần,tháng, năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ATRAN SHOP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
