Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21 Ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nghiên cứu từ khóa, lên cấu trúc website cho dự án, tối ưu onsite cho website
Phân tích đối thủ
Thực hiện các chiến dịch offpage
Xây dựng chiến lược kéo traffic tới website
Phối hợp với bộ phận Content để có các content chất lượng và đảm bảo chiến lược SEO theo từng giai đoạn.
Nâng hạng từ khóa lên TOP và giữ hạng của từ khóa trên TOP ổn định.
Báo cáo công việc, vị trí từ khóa, lượng truy cập website hàng tuần/tháng.
Thực hiện các công việc mà cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng tuyển: 02 nhân viên
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm làm SEO 1 năm trở lên
Ngành học: Các ngành học liên quan tới marketing, công nghệ thông tin, truyền thông...
Am hiểu về SEO Google; các thuật toán của Google
Biết sử dụng các tools phân tích dữ liệu của Google
Biết phân tích, nắm bắt nhu cầu của thị trường.
Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Chăm chỉ , trung thực, nhiệt tình trong công việc
Có trách nhiệm và cam kết trong công việc
Linh hoạt trong cách làm việc để mang tới hiệu quả công việc tốt nhất.

Tại Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 9-12 triệu
Thử việc 02 tháng ( Có thể nhanh hơn nếu hoàn thành tốt công việc)
Có cơ hội lên Trưởng nhóm
Chính sách tiền lương và thăng tiến rõ ràng (xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm – theo hiệu quả công việc và mức độ công việc phụ trách
Thời gian làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 6
Hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 số 21 ngõ 27 Đại Cồ Việt , Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

