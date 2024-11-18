Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nghiên cứu từ khóa, lên cấu trúc website cho dự án, tối ưu onsite cho website

Phân tích đối thủ

Thực hiện các chiến dịch offpage

Xây dựng chiến lược kéo traffic tới website

Phối hợp với bộ phận Content để có các content chất lượng và đảm bảo chiến lược SEO theo từng giai đoạn.

Nâng hạng từ khóa lên TOP và giữ hạng của từ khóa trên TOP ổn định.

Báo cáo công việc, vị trí từ khóa, lượng truy cập website hàng tuần/tháng.

Thực hiện các công việc mà cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng tuyển: 02 nhân viên

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm làm SEO 1 năm trở lên

Ngành học: Các ngành học liên quan tới marketing, công nghệ thông tin, truyền thông...

Am hiểu về SEO Google; các thuật toán của Google

Biết sử dụng các tools phân tích dữ liệu của Google

Biết phân tích, nắm bắt nhu cầu của thị trường.

Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Chăm chỉ , trung thực, nhiệt tình trong công việc

Có trách nhiệm và cam kết trong công việc

Linh hoạt trong cách làm việc để mang tới hiệu quả công việc tốt nhất.

Tại Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 9-12 triệu

Thử việc 02 tháng ( Có thể nhanh hơn nếu hoàn thành tốt công việc)

Có cơ hội lên Trưởng nhóm

Chính sách tiền lương và thăng tiến rõ ràng (xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm – theo hiệu quả công việc và mức độ công việc phụ trách

Thời gian làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 6

Hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát

