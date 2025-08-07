Tuyển Digital Marketing WAYFU STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Digital Marketing WAYFU STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

WAYFU STUDIO
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
WAYFU STUDIO

Digital Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại WAYFU STUDIO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Với vai trò User Acquisition, bạn sẽ thực hiện các dự án game trên nền tảng IOS/Android cho thị trường quốc tế.
ASO/Analyze:
Nghiên cứu Thị trường: Phân tích thị trường trên Google Play và App Store để đề xuất chiến lược sản phẩm và marketing.
Nghiên cứu Thị trường
Tối ưu Chuyển đổi và Hiển thị: Tối ưu chỉ số chuyển đổi và hiển thị trên chợ ứng dụng bằng cách kết hợp logic, quan sát và sáng tạo.
Tối ưu Chuyển đổi và Hiển thị
Phân tích Hành vi và Chiến dịch: Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, tối ưu hóa chiến dịch marketing.
Phân tích Hành vi và Chiến dịch
User Acquisition:
Lên Mục tiêu và Chiến lược: Hợp tác với leader để thiết lập mục tiêu và chiến lược quảng bá Game.
Lên Mục tiêu và Chiến lược
Quản lý Chiến dịch Quảng cáo: Thiết lập và quản lý chiến dịch trên các nền tảng như Google, Mintegral, Applovin,...
Quản lý Chiến dịch Quảng cáo
Tối ưu Hiệu quả: Tối ưu nội dung và hiệu quả chiến dịch cho các sản phẩm Game trên iOS & Android.
Tối ưu Hiệu quả
Phát triển Tài nguyên Truyền thông: Phối hợp với team Creative để sáng tạo tài nguyên truyền thông, nâng cao hiệu quả marketing.
Phát triển Tài nguyên Truyền thông
Báo cáo và Điều chỉnh: Lập báo cáo và điều chỉnh chiến dịch marketing hàng ngày/tuần.
Báo cáo và Điều chỉnh
Khám phá Kênh Mới: Tìm hiểu và khai thác các kênh marketing mới cho Game.
Khám phá Kênh Mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mục tiêu: Đam mê và có mục tiêu phát triển lâu dài trong lĩnh vực Digital Marketing.
Mục tiêu
Ngoại ngữ: Kỹ năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh là bắt buộc.
Ngoại ngữ
Tư Duy: Có khả năng phân tích dữ liệu và tư duy logic.
Tư Duy
Kiến Thức Quảng Cáo: Có kiến thức về Google AdWords, Mintegral, Applovin, Facebook Ads, Unity Ads là một lợi thế.
Kiến Thức Quảng Cáo
Kỹ Năng Nghiên Cứu Thị Trường: Có kỹ năng nghiên cứu thị trường và nắm bắt xu hướng tốt để phục vụ cho các ý tưởng quảng cáo là một lợi thế.
Kỹ Năng Nghiên Cứu Thị Trường
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm và làm về Game.

Tại WAYFU STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:
Mức lương có thể thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm của bạn.
Chế độ:
Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật (không OT).
Thưởng dựa trên hiệu suất công việc, thưởng cuối năm, và các dịp lễ tết. Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm.
Chúng tôi coi trọng mọi nhân viên - bạn sẽ được hỗ trợ mọi thứ để phục vụ cho công việc của mình.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, du lịch hàng năm và nhiều hoạt động thể thao gắn kết khác,...
Được tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...
Đồ ăn vặt, nước uống miễn phí, sử dụng thoải mái không gian nghỉ ngơi, đọc sách, chơi PS4, teabreak...
Kỳ review 2 lần mỗi năm.
Thời gian thử việc là 2 tháng và nhận 100% mức lương.
Cơ hội nghề nghiệp:
Cơ hội học hỏi và làm việc cùng đội ngũ phát triển sản phẩm kinh nghiệm cao, với hầu hết các thành viên đều có từ 5-10 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT.
Cơ hội chia sẻ kiến thức chuyên môn, tham gia vào quá trình xây dựng phát triển và vận hành dự án sản phẩm.
Làm việc trong một môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, và được hỗ trợ tối đa để phát triển sự nghiệp cũng như công việc hàng ngày. Đồng thời, bạn cũng sẽ có cơ hội làm việc với các đối tác quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WAYFU STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

WAYFU STUDIO

WAYFU STUDIO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

