Tuyển Nhân viên SEO Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 518 Lê hồng phong, P.1,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng chiến lược chiến lược nội dung, chiến lược từ khóa và link building giúp tăng thứ hạng website công ty trên các trang tìm kiếm chính.

• Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO

• Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO

• Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật nhằm xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO

• Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content, linking cũng như các yếu tố khác nhằm tối ưu hiệu quả SEO

• Theo dõi, đánh giá, báo cáo các kết quả SEO.

• Phối hợp với đội Content để tạo dựng Content đúng Intent và mang lại lợi ích cho khách hàng

• Audit Website định kỳ hàng quý để đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả Website cũng như xử lý và khôi phục lại Website khi Google thay đổi thuật toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

– Hiểu sâu kiến thức về Onpage – Offpage

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO, Marketing online...

– Am hiểu kỹ thuật Copywriting và viết bài chuẩn SEO

– Am hiểu kiến thức về SEO

– Có kinh nghiệm triển khai các project đẩy thứ hạng từ khóa có hiệu quả.

– Sử dụng thành thạo các công cụ SEO như Google analytics, Google webmaster tools...

– Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả...

– Yêu cầu ứng viên có laptop riêng

Tại Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Long

