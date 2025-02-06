Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT S.HOUSING làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 02 Đường số 37, KDC Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ lên kế hoạch/ phương án triển khai cho dự án SEO (bao gồm các chiến dịch Content, Onpage SEO, Entity, Offpage SEO, Technical SEO, UX-UI)

- Lên cấu trúc website, UX-UI, Audit Technical website để phù hợp với chiến lược phát triển website và KPI của dự án.

- Phối hợp với Team Content để nghiên cứu, phân tích, tạo dựng content đúng Search Intent.

- Tối ưu Content, Onpage, Offpage, Entity, Maps, Internal links ...

- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Off-page, đảm bảo số lượng Backlink theo kế hoạch và ngân sách của dự án.

- Phối hợp bộ phận IT để chỉnh sửa các phần liên quan tới Technical website.

- Audit website định kỳ hằng quý để đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả website cũng như xử lý/khôi phục website khi google update.

- Phân tích tình trạng, báo cáo biến động dự án và đề xuất phương án tối ưu.

- Thường xuyên cập nhật xu hướng và thuật toán của Google và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất SEO.

- Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả SEO.

- Triển khai các công việc được phân bổ từ cấp Leader.

Yêu Cầu Công Việc

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có kiến thức SEO và hiểu rõ các thuật toán.

- Biết sử dụng các công cụ: Ahref, Semrush, Google Search Console và Google Analytics.

- Có kiến thức tổng thể về SEO Onpage, SEO Offpage, Quản lý website, HTML, CSS, Marketing cơ bản.

- Hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng trang web, bao gồm từ khóa, content, backlink, technical SEO...

- Có kiến thức về Content, am hiểu tâm lý, hành vi người dùng.

- Kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả của chiến dịch SEO, có khả năng đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến.

- Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS là một lợi thế

- Đã SEO lên top thành công các từ khóa có volume search nhỏ hơn 100.000 / tháng là một lợi thế lớn.

- Có laptop cá nhân là ưu thế.

Quyền Lợi

- Mức lương: Thương lượng tùy theo năng lực và thỏa thuận, được tăng lương theo quy định của công ty;

- Được đào tạo các kiến thức chuyên môn;

- Có cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp;

- Được tham gia BHXH, BHYT, lương tháng 13, thưởng năm, lễ tết, phúc lợi khác theo quy định của công ty;

- Môi trường làm việc văn phòng thoải mái, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

