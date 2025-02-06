Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT S.HOUSING làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT S.HOUSING
- Bình Phước:
- 02 Đường số 37, KDC Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ lên kế hoạch/ phương án triển khai cho dự án SEO (bao gồm các chiến dịch Content, Onpage SEO, Entity, Offpage SEO, Technical SEO, UX-UI)
- Lên cấu trúc website, UX-UI, Audit Technical website để phù hợp với chiến lược phát triển website và KPI của dự án.
- Phối hợp với Team Content để nghiên cứu, phân tích, tạo dựng content đúng Search Intent.
- Tối ưu Content, Onpage, Offpage, Entity, Maps, Internal links ...
- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Off-page, đảm bảo số lượng Backlink theo kế hoạch và ngân sách của dự án.
- Phối hợp bộ phận IT để chỉnh sửa các phần liên quan tới Technical website.
- Audit website định kỳ hằng quý để đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả website cũng như xử lý/khôi phục website khi google update.
- Phân tích tình trạng, báo cáo biến động dự án và đề xuất phương án tối ưu.
- Thường xuyên cập nhật xu hướng và thuật toán của Google và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất SEO.
- Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả SEO.
- Triển khai các công việc được phân bổ từ cấp Leader.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức SEO và hiểu rõ các thuật toán.
- Biết sử dụng các công cụ: Ahref, Semrush, Google Search Console và Google Analytics.
- Có kiến thức tổng thể về SEO Onpage, SEO Offpage, Quản lý website, HTML, CSS, Marketing cơ bản.
- Hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng trang web, bao gồm từ khóa, content, backlink, technical SEO...
- Có kiến thức về Content, am hiểu tâm lý, hành vi người dùng.
- Kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả của chiến dịch SEO, có khả năng đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến.
- Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS là một lợi thế
- Đã SEO lên top thành công các từ khóa có volume search nhỏ hơn 100.000 / tháng là một lợi thế lớn.
- Có laptop cá nhân là ưu thế.
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT S.HOUSING Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo các kiến thức chuyên môn;
- Có cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp;
- Được tham gia BHXH, BHYT, lương tháng 13, thưởng năm, lễ tết, phúc lợi khác theo quy định của công ty;
- Môi trường làm việc văn phòng thoải mái, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT S.HOUSING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
