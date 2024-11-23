Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM G Collcet
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Gọi điện liên hệ theo data và Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Liên hệ khách hàng, thiết lập các cuộc hẹn để thực hiện hoạt động tư vấn bán hàng.
Xây dựng báo giá và thực hiện thương lượng, đàm phán nhằm thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.
Theo dõi quá trình, tiến độ triển khai, báo cáo với cấp quản lý khi tiến độ và chất lượng triển khai không đảm bảo.
Theo dõi, quản lý công nợ khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận đưa ra phương án giải quyết khiếu nại khách hàng.
Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Xây dựng mạng lưới liên kết với các đối tác, đại lý, các kênh phân phối để mở rộng quy mô kinh doanh.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp.
Tiếp xúc, bán hàng trực tiếp, thực hiện công việc theo phân công của Quản lý phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trẻ, nhiệt tình và đam mê kinh doanh (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale bán phần mềm, ứng viên có kinh nghiệm làm ở kiotviet hoặc sapo là một lợi thế)
Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt và xử lý tình huống tốt, nhiệt tình và ham học hỏi, trung thực, chăm chỉ là một lợi thế
Có kỹ năng vi tính văn phòng word, power point và excel

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ Thứ 7,chủ nhật
12 ngày nghỉ phép của Năm.
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ, du lịch hàng năm
Được đào tạo bài bản từ A đến Z.
Thưởng và các phúc lợi hấp dẫn theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM G Collcet

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 275 Nguyễn trãi, Thanh Xuân, Hà nội

