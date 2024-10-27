Tuyển Nhân Viên Thẩm Định Thực Địa thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ứng Hoà ...và 14 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tiếp nhận hồ sơ khách hàng cần xác minh từ hệ thống và tiến hành đặt hẹn với các khách hàng và sắp xếp tuyến đường hợp lý để đến thẩm định tại nhà/công ty của khách hàng.

- Nhân viên thực địa tiến hành đi kiểm tra thực tế và đánh giá tính chính xác, hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ khách hàng.

- Đối chiếu các thông tin thu thập được để phân tích, đánh giá, phản ánh hiện trạng hồ sơ khách hàng.

- Báo cáo kết quả hồ sơ.

Khu vực cần tuyển dụng:

Hà Nội: Thường Tín, Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Tây Hồ, Ứng Hòa, Chương Mỹ,... Hải Dương: Cẩm Giàng, TP. Hải Dương Thái Bình: Thái Thụy, Quỳnh Phụ Quảng Ninh: TP. Hạ Long Vĩnh Phúc: Tam Đảo Nam Định: Trực Ninh, Xuân Trường Hưng Yên: TP. Hưng Yên Thái Nguyên: TP. Thái Nguyên, Đồng Hỷ. Thanh Hóa: Quảng Xương, Nghi Sơn

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được đào tạo trước khi bắt đầu công việc

-Tốt nghiệp THPT trở lên

- Trung thực, nhanh nhẹn, am hiểu đường xá tại địa bàn.

- Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

- Thông thạo khu vực cần tuyển dụng

- Không ngại di chuyển bên ngoài thị trường.

Tại SHINHAN FINANCE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6 - 10 triệu.

- Được đào tạo bài bản và chuyên sâu.

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN kết hợp bảo hiểm sức khỏe theo chính sách công ty.

- Thử việc nhận 100% lương.

- 12 ngày phép/năm.

- Được tham gia các hoạt động team building, year end party,... hằng năm do công ty tổ chức.

- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE Pro Company

