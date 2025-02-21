Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 39, đường số 2, Khu công nghiệp Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Sơn Trà, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm soát tổng quan các hoạt động trong kho
Quản lý và theo dõi số lượng hàng hóa nhập - xuất kho, hàng tồn kho
Sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định
Điều động việc xử lý đơn hàng, xuất nhập, vận chuyển hàng hóa cho khách hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất hàng
Phụ trách hướng dẫn và quản lý tài xế xe nâng, phụ kho tuân thủ đúng quy trình Xuất nhập hàng, an toàn lao động,...
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
2 THỦ KHO + 1 PHỤ KHO KHU VỰC QUẬN 7
2 PHỤ KHO KHU VỰC BÌNH TÂN
2 THỦ KHO KHU VỰC MIỀN TRUNG (ĐÀ NẴNG)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 28 đến 45 tuổi, không giới hạn ngành nghề
- Kinh nghiệm quản lý kho tối thiểu 2 năm, biết lái xe nâng. (Ưu tiên có chứng chỉ xe nâng)
- Siêng năng, trung thực, có khả năng quản lý, sắp xếp công việc khoa học.
- Có tính kỷ luật, gọn gàng, ăn nói lịch sự

Tại Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 9 - 12 triệu/tháng
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Ngày nghỉ phép - Lễ - Tết....: Hưởng các chế độ theo luật lao động.
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế Công ty và theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 121, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

