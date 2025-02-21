Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express
- Hồ Chí Minh: Lô 39, đường số 2, Khu công nghiệp Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Sơn Trà, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm soát tổng quan các hoạt động trong kho
Quản lý và theo dõi số lượng hàng hóa nhập - xuất kho, hàng tồn kho
Sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định
Điều động việc xử lý đơn hàng, xuất nhập, vận chuyển hàng hóa cho khách hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất hàng
Phụ trách hướng dẫn và quản lý tài xế xe nâng, phụ kho tuân thủ đúng quy trình Xuất nhập hàng, an toàn lao động,...
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
2 THỦ KHO + 1 PHỤ KHO KHU VỰC QUẬN 7
2 PHỤ KHO KHU VỰC BÌNH TÂN
2 THỦ KHO KHU VỰC MIỀN TRUNG (ĐÀ NẴNG)
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm quản lý kho tối thiểu 2 năm, biết lái xe nâng. (Ưu tiên có chứng chỉ xe nâng)
- Siêng năng, trung thực, có khả năng quản lý, sắp xếp công việc khoa học.
- Có tính kỷ luật, gọn gàng, ăn nói lịch sự
Tại Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Ngày nghỉ phép - Lễ - Tết....: Hưởng các chế độ theo luật lao động.
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế Công ty và theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Express
