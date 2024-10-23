Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

● Đóng gói hàng hoá
● Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định
● Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày
● Tiến hành kiểm kê định kỳ toàn bộ hàng hóa.
● Báo cáo xuất nhập tồn.
● Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho.
● Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Nam, nữ tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí thủ kho
● Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa
● Sử dụng thành thạo word, exel, phần mềm quản lý
● Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG Thì Được Hưởng Những Gì

● Đóng BHXH, BHYT theo bộ luật lao động.
● Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm
● Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.
● Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

