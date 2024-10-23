Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

● Đóng gói hàng hoá

● Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định

● Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày

● Tiến hành kiểm kê định kỳ toàn bộ hàng hóa.

● Báo cáo xuất nhập tồn.

● Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho.

● Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

● Nam, nữ tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí thủ kho

● Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa

● Sử dụng thành thạo word, exel, phần mềm quản lý

● Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG Thì Được Hưởng Những Gì

● Đóng BHXH, BHYT theo bộ luật lao động.

● Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm

● Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

● Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT RỪNG

