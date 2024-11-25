Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH MS COSMO làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Thu mua/Mua hàng

- Theo dõi tình trạng nhập – xuất – tôn của hàng hóa, vật tư, các nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất.

- Tìm kiếm nhà cung cấp, làm hợp đồng mua, liên hệ mua hàng theo yêu cầu của bên sản xuất.

- Cung cấp thông tin và phối hợp với bộ phận kinh doanh trong việc tính giá thành sản phẩm.

- Làm báo cáo, làm thanh toán phát sinh và định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

- Các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, yêu cầu kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1 năm.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo phần mềm văn phòng (Excel, Word).

- Nhanh nhẹn, trung thực trong công việc

Quyền Lợi

- Tổng thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 8 đến 15 triệu/ tháng

- Nghỉ phép, nghỉ lễ/ Tết theo quy định của Luật Lao động

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động,...

- Đãi ngộ khác tùy thuộc vào năng lực

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp , năng động , cơ hội phát triển cao

Cách Thức Ứng Tuyển

