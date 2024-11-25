Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH MS COSMO làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH MS COSMO làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MS COSMO
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH MS COSMO

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH MS COSMO

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Theo dõi tình trạng nhập – xuất – tôn của hàng hóa, vật tư, các nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất.
- Tìm kiếm nhà cung cấp, làm hợp đồng mua, liên hệ mua hàng theo yêu cầu của bên sản xuất.
- Cung cấp thông tin và phối hợp với bộ phận kinh doanh trong việc tính giá thành sản phẩm.
- Làm báo cáo, làm thanh toán phát sinh và định kỳ hàng tuần, hàng tháng.
- Các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, yêu cầu kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1 năm.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo phần mềm văn phòng (Excel, Word).
- Nhanh nhẹn, trung thực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MS COSMO Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 8 đến 15 triệu/ tháng
- Nghỉ phép, nghỉ lễ/ Tết theo quy định của Luật Lao động
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động,...
- Đãi ngộ khác tùy thuộc vào năng lực
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp , năng động , cơ hội phát triển cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MS COSMO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MS COSMO

CÔNG TY TNHH MS COSMO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

