Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54/6E Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tìm kiếm nguồn hàng gạch ốp lát chất lượng, có độ tin cậy cao và tiết kiệm chi phí mua hàng nhất cho Công ty.

Thực hiện các công việc về sale admin như: báo giá, soạn hợp đồng, lên đơn đặt hàng, xử lý đơn hàng đối với các sản phẩm gạch ốp lát.

Thực hiện công tác admin bán hàng: tư vấn sản phẩm, theo dõi công nợ, tiến độ thanh toán các khách hàng được giao phụ trách (mảng gạch ốp lát).

Làm việc với các phòng ban liên quan trong Công ty, với nhà cung cấp về gạch nhằm hỗ trợ, thúc đẩy bán hàng đạt hiệu quả cao.

Và 1 số công việc khác theo phân công, phù hợp với chuyên môn.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 23-35.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên; Thành thạo tin học văn phòng.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm admin gạch hoặc các vị trí liên quan đến quản lý hợp đồng kinh tế và thực hiện báo giá, thu mua trong ngành gạch men (yêu cầu bắt buộc).

kinh nghiệm admin gạch

trong ngành gạch men

(yêu cầu bắt buộc)

Khả năng xử lý công việc nhanh. Giao tiếp và đàm phán với các nhà cung cấp.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (Gross): 09 - 13 triệu.

09 - 13 triệu

Thời gian thử việc: 2 tháng.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

Phúc lợi đầy đủ: đồng phục, thưởng Tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, quà Tết, quà Trung thu,....

Môi trường làm việc năng động và phát huy được năng lực của bản thân.

Văn phòng tiện nghi, công cụ làm việc của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin