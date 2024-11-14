Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Hành chính

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 32 Hàm Long, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền hàng ngày. Nhận đơn hàng, đơn đặt bàn khi có điện thoại của khách hàng.
Cùng Ban quản lý Nhà hàng kiểm soát hàng tồn kho, định mức
Nhập dữ liệu từ bộ phận bếp, bar. Thực hiện báo cáo thu chi hàng ngày gửi bộ phận quản lý
Giải quyết các phát sinh liên quan đến khách hàng như hóa đơn, tiền mặt, tiền ngân hàng, các chương trình giảm giá, khuyến mại,... trong ca làm việc
Phối hợp soát xét dữ liệu với Phòng Tài chính kế toán, làm các báo cáo khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban quản lý (nếu có)

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 20 đến 25
Có thể làm ca gãy 1 ngày / tuần
Thành thạo excel. Ưu tiên ứng viên đang học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ
Có kinh nghiệm thu ngân ít nhất 06 tháng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 28.000VND - 30.000VND/giờ
Thanh toán lương 01 lần/tháng
Gửi xe miễn phí
Lễ, Tết x lương theo quy định của Công ty
Được đào tạo nghiệp vụ thu ngân nhà hàng theo mô hình chuỗi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP5- Tầng 2 - Tòa nhà Platinum - Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

