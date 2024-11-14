Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 Hàm Long, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền hàng ngày. Nhận đơn hàng, đơn đặt bàn khi có điện thoại của khách hàng.

Cùng Ban quản lý Nhà hàng kiểm soát hàng tồn kho, định mức

Nhập dữ liệu từ bộ phận bếp, bar. Thực hiện báo cáo thu chi hàng ngày gửi bộ phận quản lý

Giải quyết các phát sinh liên quan đến khách hàng như hóa đơn, tiền mặt, tiền ngân hàng, các chương trình giảm giá, khuyến mại,... trong ca làm việc

Phối hợp soát xét dữ liệu với Phòng Tài chính kế toán, làm các báo cáo khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban quản lý (nếu có)

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 20 đến 25

Có thể làm ca gãy 1 ngày / tuần

Thành thạo excel. Ưu tiên ứng viên đang học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ

Có kinh nghiệm thu ngân ít nhất 06 tháng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 28.000VND - 30.000VND/giờ

Thanh toán lương 01 lần/tháng

Gửi xe miễn phí

Lễ, Tết x lương theo quy định của Công ty

Được đào tạo nghiệp vụ thu ngân nhà hàng theo mô hình chuỗi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.