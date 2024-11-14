Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
- Hà Nội: 32 Hàm Long, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền hàng ngày. Nhận đơn hàng, đơn đặt bàn khi có điện thoại của khách hàng.
Cùng Ban quản lý Nhà hàng kiểm soát hàng tồn kho, định mức
Nhập dữ liệu từ bộ phận bếp, bar. Thực hiện báo cáo thu chi hàng ngày gửi bộ phận quản lý
Giải quyết các phát sinh liên quan đến khách hàng như hóa đơn, tiền mặt, tiền ngân hàng, các chương trình giảm giá, khuyến mại,... trong ca làm việc
Phối hợp soát xét dữ liệu với Phòng Tài chính kế toán, làm các báo cáo khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban quản lý (nếu có)
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm ca gãy 1 ngày / tuần
Thành thạo excel. Ưu tiên ứng viên đang học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ
Có kinh nghiệm thu ngân ít nhất 06 tháng
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì
Thanh toán lương 01 lần/tháng
Gửi xe miễn phí
Lễ, Tết x lương theo quy định của Công ty
Được đào tạo nghiệp vụ thu ngân nhà hàng theo mô hình chuỗi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
