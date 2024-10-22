Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN PR.BUTCHERY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PR.BUTCHERY
- Đà Nẵng: 64 Lê Quang Đạo, Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp đón và hỗ trợ khách hàng khi thanh toán hàng hóa, tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ.
Soạn hàng, kiểm tra và đóng gói hàng hóa trước khi giao cho khách
Thực hiện việc ra hàng thực phẩm theo quy trình, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phối hợp với các bộ phận khác như kho và quản lý để đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả.
Tiếp đón và hỗ trợ khách hàng khi thanh toán hàng hóa, tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ.
Soạn hàng, kiểm tra và đóng gói hàng hóa trước khi giao cho khách
Thực hiện việc ra hàng thực phẩm theo quy trình, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phối hợp với các bộ phận khác như kho và quản lý để đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết Tiếng Anh
Siêng năng, chịu khó
Biết soạn hàng và ra thực phẩm là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PR.BUTCHERY Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ cơm ca làm việc
- Chế độ bảo hiểm theo pháp luật hiện hành
- Thưởng Lễ, Tết, thưởng doanh thu, hiệu quả công việc
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PR.BUTCHERY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI