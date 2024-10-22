Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN PR.BUTCHERY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 64 Lê Quang Đạo, Ngũ Hành Sơn

Tiếp đón và hỗ trợ khách hàng khi thanh toán hàng hóa, tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ.

Soạn hàng, kiểm tra và đóng gói hàng hóa trước khi giao cho khách

Thực hiện việc ra hàng thực phẩm theo quy trình, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phối hợp với các bộ phận khác như kho và quản lý để đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả.

Biết Tiếng Anh

Siêng năng, chịu khó

Biết soạn hàng và ra thực phẩm là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PR.BUTCHERY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Hỗ trợ cơm ca làm việc

- Chế độ bảo hiểm theo pháp luật hiện hành

- Thưởng Lễ, Tết, thưởng doanh thu, hiệu quả công việc

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PR.BUTCHERY

