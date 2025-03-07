Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa ...và 5 địa điểm khác, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Chào đón khách hàng.

Tiếp nhận đơn hàng, lập phiếu bán, thực hiện thu tiền thanh toán tại cửa hàng.

Thực hiện các nghiệp vụ thu, chi tại cửa hàng.

Kiểm quỹ, chốt hàng hóa cuối ca & báo cáo công việc theo quy định của Công ty.

Thời gian làm việc: Ca xoay 7 tiếng/ngày. Ca sáng: Từ 08h00 – 15h00, ca chiều: từ 15h00 – 22h00.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 20 – 30.

Ngoại hình sáng, cao từ 1m55 trở lên.

Am hiểu về tin học Văn phòng.

Tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp

Giao tiếp vui vẻ. Cẩn thận, trung thực là đức tính của Bạn.

Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan: kế toán, tài chính ngân hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 – 12++ triệu/tháng ( Lương cơ bản: +Thưởng chương trình thi đua hàng tuần/tháng/năm )

Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý sau 03 - 06 tháng

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát

Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.