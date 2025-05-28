Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN THOẠI BIA ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN THOẠI BIA ĐỨC
- Hà Nội: Nhà hàng Legend beer số 4 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thực hiện các thủ tục thanh toán khi khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng:
- In bill thanh toán với nội dung đồ ăn, đồ uống ghi trên order, đưa bill cho nhân viên Bàn và nhận tiền, bill từ nhân viên Bàn sau khi nhân viên Bàn đã thanh toán với khách.
- Kiểm tra tiền thu từ nhân viên Bàn tránh nhầm lẫn, thiếu hụt hoặc giả mạo
- Quản lý chặt chẽ tiền thu được của khách trong ca của mình.
- Cuối ca phải tổng hợp bill thanh toán, kiểm đếm tổng số tiền và bàn giao cho ca sau. Nếu làm ca sáng, sau khi kiểm sẽ mang tiền và bill nộp lên Phòng Kế toán Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, trung thực. Biết sử dụng vi tính
- Sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh nan y và các thay đổi ảnh hưởng đến hình thức và công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN THOẠI BIA ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
-Được tham gia BHXH, BHYT
-Được đi team building hàng năm
-Được hưởng lương tháng thứ 13
-Được tặng quà sinh nhật và tham gia các buổi party cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN THOẠI BIA ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
