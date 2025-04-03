Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
- Hồ Chí Minh: 54B Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q.Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thực hiện các công việc liên quan đến thu ngân tại quầy
Tiếp nhận và xử lý thanh toán từ khách hàng bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác
Kiểm đếm, đối chiếu tiền thu được với hóa đơn bán hàng cuối mỗi ca làm việc
Lập và quản lý báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng
Hỗ trợ khách hàng với các thắc mắc về giá cả, sản phẩm và dịch vụ
Đảm bảo khu vực thu ngân luôn sạch sẽ, ngăn nắp và được tổ chức tốt
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thanh toán
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có bằng cao đẳng hoặc đại học
Sử dụng được Microsoft Excel để lập và quản lý báo cáo doanh thu
Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, linh hoạt giải quyết các vấn đề. Kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng.
Ngoại hình ổn, chỉn chu, da mặt không bị quá nhiều khuyết điểm
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm
Được đào tạo từ đầu để nắm bắt công việc nhanh chóng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng.
Ưu đãi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc tại cơ sở Linh Anh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
