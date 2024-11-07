Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Ngã 3 Hùng Thắng, phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập thông tin và xuất hóa đơn bán hàng cho quầy hàng nước uống đóng chai và cafe
Tổng hợp doanh thu bán hàng hằng ngày
Công việc khác theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam nữ từ 19-30 tuổi
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà
Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + doanh thu
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
