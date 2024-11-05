Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTTM Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông

- Lên kế hoạch triển khai và hỗ trợ các phòng ban nội bộ vận hành phần mềm trong suốt quá trình sử dụng

- Lên kế hoạch triển khai và hỗ trợ các phòng ban nội bộ vận hành phần mềm trong suốt quá trình sử dụng

- Triển khai các buổi đào tạo sử dụng phần mềm định kỳ

- Tiếp nhận thông tin trên các kênh phản hồi và tiến hành hỗ trợ cho user

- Thường xuyên cập nhật tình hình, nghiên cứu đóng góp tối ưu phần mềm

- Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng

- Nam nữ độ tuổi 9x - 2k

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm vận hành, triển khai phần mềm

- Nhanh nhạy với công nghệ

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin

- Năng động, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực

- Chủ động trong công việc, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LC 8-10 triệu + thưởng + phụ cấp, thu nhập 10-20 triệu

- Thử việc 1-2 tháng 85% lương

- Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định, chế độ hiểu hỉ, lễ tết, nghỉ phép...

- Xét tăng lương 2 lần/ năm hoặc theo năng lực

- Môi trường trẻ, năng động, nhiều hoạt động hàng tuần, hàng tháng

- Thưởng nóng, thưởng okr, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...

- Được học hỏi và đào tạo kiến thức về Marketing, kinh doanh, phát triển bản thân ... với các khóa học nội bộ và chuyên gia ngoài công ty

- Du lich 2-3 lần/năm, teambuilding, sinh nhật hàng tháng, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty

- Lãnh đạo có tâm có tầm, đồng nghiệp thân thiện hỗ trợ nhau trong công việc,

- Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

