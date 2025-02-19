Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ Phần MQ Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 199/8, Đường Ngô Chí Quốc,Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc theo đúng yêu cầu của công ty.

Khảo sát dự án, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, database.

Thiết lập và tùy chỉnh phần mềm theo đặc thù khách hàng.

Cài đặt phần mềm trên thiết bị, hướng dẫn khách hàng sử dụng.

Thu thập yêu cầu khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng từ xa (TeamViewer, Skype, điện thoại) hoặc trực tiếp.

1. Kỹ năng và kinh nghiệm

Thành thạo tin học cơ bản, tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sẵn sàng công tác xa và làm việc linh hoạt theo dự án.

Sức khỏe tốt, có thể triển khai trực tiếp tại khách hàng.

Có kiến thức về SQL Server, Oracle, postmain

Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính.

2. Ưu tiên

Ứng viên có thể đi làm ngay.

Có kinh nghiệm triển khai phần mềm.

Thành thạo SQL Server, Oracle là lợi thế.

Đã từng làm việt ở lĩnh vực Y tế.

3. Yêu cầu chung

Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Có laptop cá nhân.

Tự nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

Đam mê công việc, tinh thần học hỏi cao.

Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực.

Tại Công ty Cổ Phần MQ Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương có thể thỏa thuận cao hơn tùy trình độ và kinh nghiệm.

Thưởng theo dự án, thành tích làm việc, KPI hàng tháng.

Được đào tạo đầy đủ kiến thức chuyên môn.

Tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển dự án.

Cơ hội giao lưu, làm việc với chuyên gia y tế.

Cơ hội thăng tiến, làm việc ổn định, lâu dài.

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần MQ Solutions

