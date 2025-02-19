Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ Phần MQ Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần MQ Solutions
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên triển khai phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Công ty Cổ Phần MQ Solutions

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 199/8, Đường Ngô Chí Quốc,Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc theo đúng yêu cầu của công ty.
Khảo sát dự án, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, database.
Thiết lập và tùy chỉnh phần mềm theo đặc thù khách hàng.
Cài đặt phần mềm trên thiết bị, hướng dẫn khách hàng sử dụng.
Thu thập yêu cầu khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng từ xa (TeamViewer, Skype, điện thoại) hoặc trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kỹ năng và kinh nghiệm
Thành thạo tin học cơ bản, tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, trung thực.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sẵn sàng công tác xa và làm việc linh hoạt theo dự án.
Sức khỏe tốt, có thể triển khai trực tiếp tại khách hàng.
Có kiến thức về SQL Server, Oracle, postmain
Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính.
2. Ưu tiên
Ứng viên có thể đi làm ngay.
Có kinh nghiệm triển khai phần mềm.
Thành thạo SQL Server, Oracle là lợi thế.
Đã từng làm việt ở lĩnh vực Y tế.
3. Yêu cầu chung
Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
Có laptop cá nhân.
Tự nghiên cứu tài liệu chuyên môn.
Đam mê công việc, tinh thần học hỏi cao.
Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực.

Tại Công ty Cổ Phần MQ Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương có thể thỏa thuận cao hơn tùy trình độ và kinh nghiệm.
Thưởng theo dự án, thành tích làm việc, KPI hàng tháng.
Được đào tạo đầy đủ kiến thức chuyên môn.
Tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển dự án.
Cơ hội giao lưu, làm việc với chuyên gia y tế.
Cơ hội thăng tiến, làm việc ổn định, lâu dài.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần MQ Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 199/8 Đường Ngô Chí Quốc, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

