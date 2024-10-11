Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43R Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tham gia vào quá trình triển khai phần mềm DMS cho khách hàng

- Làm việc trực tiếp với khách hàng, nhận các yêu cầu công việc từ khách hàng, cùng thảo luận đưa ra phương án giải pháp và viết tài liệu giải pháp

-Trình bày phương án công nghệ cho khách hàng

-Hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt, training kỹ thuật, xử lý các vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng hệ thống

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng, phối hợp với phòng kỹ thuật để chốt yêu cầu.

- Tham gia tất cả các buổi đào tạo và tập huấn hướng dẫn cho khách hàng.

- Test phần mềm nhằm đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai.

-Hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên trong nhóm phát triển phần mềm.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực IT và hỗ trợ khách hàng, triển khai phần mềm hoặc các giải pháp công nghệ

- Có kiến thức về SQL và tư duy logic.

-Có hiểu biết và đam mê công nghệ

-Ưu tiên các ứng viên đã triển khai phần mềm DMS

- Chăm chỉ, ham học hỏi, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm.

-Trình bày, Giao tiếp tốt, có thể đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ thuật triển khai phần mềm. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG

