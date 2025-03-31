Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Khai báo thủ tục hải quan trên phần mềm VNACCS

- Nắm được cách làm chứng từ hàng xuất - nhập khẩu

- Chuẩn bị và thực hiện hồ sơ làm chứng nhận xuất xứ (C/O) và chứng thư kiểm dịch thực vật (Phyto), kiểm dịch sản phẩm động vật, kiểm dịch y tế và một số thủ tục chuyên ngành khác

- Làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, kinh doanh, chế xuất

- Nắm vững phương pháp tra cứu HS Code cho các mặt hàng xuất nhập khẩu.

- Liên hệ với khách hàng để kiểm tra thông tin hàng hóa

- Theo dõi các lô hàng xuất nhập..

- Xử lý linh hoạt tình huống phát sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Team Leader

- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.