Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)
- Hồ Chí Minh: 102 Đào Duy Anh, P. 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khai báo thủ tục hải quan trên phần mềm VNACCS
- Nắm được cách làm chứng từ hàng xuất - nhập khẩu
- Chuẩn bị và thực hiện hồ sơ làm chứng nhận xuất xứ (C/O) và chứng thư kiểm dịch thực vật (Phyto), kiểm dịch sản phẩm động vật, kiểm dịch y tế và một số thủ tục chuyên ngành khác
- Làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, kinh doanh, chế xuất
- Nắm vững phương pháp tra cứu HS Code cho các mặt hàng xuất nhập khẩu.
- Liên hệ với khách hàng để kiểm tra thông tin hàng hóa
- Theo dõi các lô hàng xuất nhập..
- Xử lý linh hoạt tình huống phát sinh
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Team Leader
- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu kinh nghiệm:
a. 1 - 2 năm trở lên (CHỈ TUYỂN DỤNG CÓ KINH NGHIỆM): 1 người
Tại Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
