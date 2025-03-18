Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
- Hồ Chí Minh: lầu 2A, 116 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm Quản trị doanh nghiệp (ERP) và Quản trị tài chính – kế toán. Công ty BRAVO đang cần tuyển:
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
1. Vị trí cần tuyển: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI PHẦN MỀM
2. Số lượng cần tuyển: 10 nhân viên
3. Nơi làm việc: TP.HCM
Mô tả công việc:
- Tư vấn, xây dựng giải pháp ứng dụng phần mềm BRAVO vào quản lý doanh nghiệp
- Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.
- Trợ giúp khách hàng các nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp: Mua hàng, bán hàng, kế toán, nhân sự, sản xuất….
- Sửa đổi, hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu khách hàng.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng
- Có nghiệp vụ và kinh nghiệm một trong các nội dung sau (Ưu tiên các ứng viên đáp ứng nhiều nội dung):
Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI