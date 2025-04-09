Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA
- Hồ Chí Minh: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh từ Khách hàng
Khảo sát, ghi nhận, phân tích yêu cầu của khách hàng và phối hợp lên giải pháp
Viết tài liệu hướng dẫn các vấn đề thường xuyên hỗ trợ, đề xuất giải pháp tối ưu hệ thống
Báo cáo tiến độ triển khai phần mềm đến khách hàng và nội bộ
Tham gia hoạt động test phần mềm trước và trong quá trình triển khai phần mềm đến khách hàng
Các công việc khác liên quan theo yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng chịu áp lực
Sử dụng thành thạo máy vi tính.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm CSKH công ty phần mềm hoặc công ty chuyển phát nhanh/ vận tải
Tại CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương tháng 13 theo chính sách của Công ty.
Nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Được tham gia BHXH, BHYT.
Được sử dụng miễn phí dịch vụ hồ bơi, gym tại nơi làm việc.
Môi trường làm việc trẻ, hoà đồng, vui vẻ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI