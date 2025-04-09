Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm

Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh từ Khách hàng

Khảo sát, ghi nhận, phân tích yêu cầu của khách hàng và phối hợp lên giải pháp

Viết tài liệu hướng dẫn các vấn đề thường xuyên hỗ trợ, đề xuất giải pháp tối ưu hệ thống

Báo cáo tiến độ triển khai phần mềm đến khách hàng và nội bộ

Tham gia hoạt động test phần mềm trước và trong quá trình triển khai phần mềm đến khách hàng

Các công việc khác liên quan theo yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, Nữ

Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng chịu áp lực

Sử dụng thành thạo máy vi tính.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm CSKH công ty phần mềm hoặc công ty chuyển phát nhanh/ vận tải

Tại CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực

Hưởng lương tháng 13 theo chính sách của Công ty.

Nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Được tham gia BHXH, BHYT.

Được sử dụng miễn phí dịch vụ hồ bơi, gym tại nơi làm việc.

Môi trường làm việc trẻ, hoà đồng, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA

