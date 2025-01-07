Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP
- Hồ Chí Minh: 12/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Phần Mềm (SD - Software Deployment) tại Dcorp Việt Nam là những nhân sự yêu thích công nghệ, làm việc với khách hàng trong ngành F&B.
Với sự kiên trì học hỏi, tích luỹ kỹ năng, am hiểu quy trình quản lý nhà hàng/ chuỗi nhà hàng, SD sẽ tham gia triển khai và đào tạo người dùng cho các dự án về hệ thống quản lý nhà hàng bao gồm các phần cứng chuyên dụng và phần mềm.
Học và nghiên cứu các giải pháp Phần mềm chuyên nghiệp cho quản lý nhà hàng, khách sạn và các chuỗi bán lẻ.
Sẵn sàng sắp xếp thời gian triển khai linh hoạt theo yêu cầu dự án
Triển khai và đào tạo người dùng cho các dự án về hệ thống quản lý nhà hàng bao gồm các phần cứng chuyên dụng và phần mềm.
Hỗ trợ người dùng sau triển khai: Helpdesk, onsite-service
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng & BGĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức tin học cơ bản tốt: sử dụng máy tính, quản trị windows, cài đặt windows và các phần mềm tiện ích...
Sẵn sàng làm việc theo dạng dự án (triển khai linh hoạt ngoài giờ...)
Có thái độ tích cực, khiêm nhường, kiên trì, bền bỉ
Có sức khỏe tốt, ổn định, giọng nói dễ nghe, có khả năng bình tĩnh xử lý các tình huống phát sinh và chủ động trong công việc.
ƯU TIÊN
Ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.
Ứng viên đã biết hoặc có kinh nghiệm trực tổng đài dịch vụ; có kiến thức vận hành, sử dụng các phần mềm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, chuỗi bán lẻ, cửa hàng ăn uống.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương & Thưởng theo mức KPI đạt.
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/ năm (tính ngay khi ký HĐLĐ & được hưởng lương chính thức);
Thưởng: Lễ/ Tết,
Phụ cấp thâm niên;
Teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
