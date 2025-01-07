Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Nhân viên triển khai phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Phần Mềm (SD - Software Deployment) tại Dcorp Việt Nam là những nhân sự yêu thích công nghệ, làm việc với khách hàng trong ngành F&B.
Với sự kiên trì học hỏi, tích luỹ kỹ năng, am hiểu quy trình quản lý nhà hàng/ chuỗi nhà hàng, SD sẽ tham gia triển khai và đào tạo người dùng cho các dự án về hệ thống quản lý nhà hàng bao gồm các phần cứng chuyên dụng và phần mềm.
Học và nghiên cứu các giải pháp Phần mềm chuyên nghiệp cho quản lý nhà hàng, khách sạn và các chuỗi bán lẻ.
Sẵn sàng sắp xếp thời gian triển khai linh hoạt theo yêu cầu dự án
Triển khai và đào tạo người dùng cho các dự án về hệ thống quản lý nhà hàng bao gồm các phần cứng chuyên dụng và phần mềm.
Hỗ trợ người dùng sau triển khai: Helpdesk, onsite-service
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng & BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC ngành IT, Hệ thống mạng, Hệ thống thông tin, Lập trình...Hoặc các bạn đang chờ bằng, có thể đi làm full-time
Kiến thức tin học cơ bản tốt: sử dụng máy tính, quản trị windows, cài đặt windows và các phần mềm tiện ích...
Sẵn sàng làm việc theo dạng dự án (triển khai linh hoạt ngoài giờ...)
Có thái độ tích cực, khiêm nhường, kiên trì, bền bỉ
Có sức khỏe tốt, ổn định, giọng nói dễ nghe, có khả năng bình tĩnh xử lý các tình huống phát sinh và chủ động trong công việc.
ƯU TIÊN
Ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.
Ứng viên đã biết hoặc có kinh nghiệm trực tổng đài dịch vụ; có kiến thức vận hành, sử dụng các phần mềm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, chuỗi bán lẻ, cửa hàng ăn uống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo Hiểm Xã Hội theo quy định của Nhà Nước;
Lương & Thưởng theo mức KPI đạt.
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/ năm (tính ngay khi ký HĐLĐ & được hưởng lương chính thức);
Thưởng: Lễ/ Tết,
Phụ cấp thâm niên;
Teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-trien-khai-phan-mem-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job276617
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm