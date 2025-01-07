Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Phần Mềm (SD - Software Deployment) tại Dcorp Việt Nam là những nhân sự yêu thích công nghệ, làm việc với khách hàng trong ngành F&B.

Với sự kiên trì học hỏi, tích luỹ kỹ năng, am hiểu quy trình quản lý nhà hàng/ chuỗi nhà hàng, SD sẽ tham gia triển khai và đào tạo người dùng cho các dự án về hệ thống quản lý nhà hàng bao gồm các phần cứng chuyên dụng và phần mềm.

Học và nghiên cứu các giải pháp Phần mềm chuyên nghiệp cho quản lý nhà hàng, khách sạn và các chuỗi bán lẻ.

Sẵn sàng sắp xếp thời gian triển khai linh hoạt theo yêu cầu dự án

Triển khai và đào tạo người dùng cho các dự án về hệ thống quản lý nhà hàng bao gồm các phần cứng chuyên dụng và phần mềm.

Hỗ trợ người dùng sau triển khai: Helpdesk, onsite-service

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng & BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC ngành IT, Hệ thống mạng, Hệ thống thông tin, Lập trình...Hoặc các bạn đang chờ bằng, có thể đi làm full-time

Kiến thức tin học cơ bản tốt: sử dụng máy tính, quản trị windows, cài đặt windows và các phần mềm tiện ích...

Sẵn sàng làm việc theo dạng dự án (triển khai linh hoạt ngoài giờ...)

Có thái độ tích cực, khiêm nhường, kiên trì, bền bỉ

Có sức khỏe tốt, ổn định, giọng nói dễ nghe, có khả năng bình tĩnh xử lý các tình huống phát sinh và chủ động trong công việc.

ƯU TIÊN

Ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

Ứng viên đã biết hoặc có kinh nghiệm trực tổng đài dịch vụ; có kiến thức vận hành, sử dụng các phần mềm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, chuỗi bán lẻ, cửa hàng ăn uống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo Hiểm Xã Hội theo quy định của Nhà Nước;

Lương & Thưởng theo mức KPI đạt.

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/ năm (tính ngay khi ký HĐLĐ & được hưởng lương chính thức);

Thưởng: Lễ/ Tết,

Phụ cấp thâm niên;

Teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

