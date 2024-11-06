Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng, chat tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Chăm sóc data cũ chưa chốt để mở rộng tệp khách hàng và gia tăng doanh số.

Tiếp nhận phản ánh và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 20 - 30 tuổi

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trực page, tư vấn, bán hàng

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 triệu/ tháng (Gồm: Lương cứng: 6,5 - 9 triệu + Phụ cấp + Thưởng)

Được cung cấp thiết bị chuyên dụng

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Đóng BHYT, BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

