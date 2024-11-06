Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 145 Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng, chat tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
Chăm sóc data cũ chưa chốt để mở rộng tệp khách hàng và gia tăng doanh số.
Tiếp nhận phản ánh và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 20 - 30 tuổi
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trực page, tư vấn, bán hàng
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 triệu/ tháng (Gồm: Lương cứng: 6,5 - 9 triệu + Phụ cấp + Thưởng)
Được cung cấp thiết bị chuyên dụng
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Đóng BHYT, BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

