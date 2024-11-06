Tuyển Truyền thông nội bộ HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

HVCG Software
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
HVCG Software

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại HVCG Software

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Khương Hạ, Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản trị nội dung các kênh online
- Xây dựng kế hoạch nội dung các kênh online, phù hợp với định hướng và mục tiêu chung của Nhà trường.
- Phát triển ý tưởng và xây dựng thông điệp, nội dung cho các chiến dịch quảng cáo.
- Quản lí và phát triển các kênh thông tin của nhà trường: website, fanpage, youtube, ticktok,..
- Nắm bắt và phân tích các dữ liệu của các kênh thông tin và đề xuất kế hoạch, mục tiêu phát triển phù hợp
2. Phát triển các tư liệu truyền thông:
- Phụ trách công tác quay clip & chụp ảnh các sự kiện, hoạt động thường xuyên của trường, xỷ lý và lưu trữ tư liệu phục vụ hoạt động truyền thông của Trường.
- Tổ chức và quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm của đội ngũ kỹ thuật chụp ảnh và quay phim thuê ngoài với các sự kiện và hoạt động cần thiết;
3. Tham gia tổ chức các sự kiện của nhà trường
- Tham gia lên ý tưởng và xây dựng, tổ chức các sự kiện của nhà trường để tăng hiệu quả truyền thông.
4. Quản trị tương tác nội dung trên page
- Kiểm soát chặt chẽ nội dung hiển thị trên các nền tảng truyền thông.
- Trực tiếp phản hồi những câu hỏi, thắc mắc từ phía phụ huynh và học sinh qua page.
- Kịp thời phát hiện những phản hồi tiêu cực, xóa/ ẩn hoặc hồi đáp phản bác những phản hồi đó

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing hoặc các ngành có liên quan.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm 2 năm làm việc tại vị trí tương tự.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.
- Có kinh nghiệm phát triển nội dung và quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
- Có kinh nghiệm triển khai SEO, Google Adwords là một lợi thế lớn.
- Có hiểu biết về Nghiên cứu thị trường, Marketing sản phẩm, truyền thông, Quản trị thương hiệu trên nền tảng digital.
- Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng cơ bản.
- Có khả năng học hỏi và tự đào tạo để sử dụng các ứng dụng phần mềm vào công việc theo yêu cầu của tổ chức
- Tiếng Anh khá - ưu tiên Trình độ B1

Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 triệu - 12 triệu (chủ động đề xuất: ban tuyển dụng sẽ thoả thuận tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm trong qua trình phỏng vấn)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện.
- Tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định
- Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của trường học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

