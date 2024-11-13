Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi
- Hà Nội: C61
- LK18 ô số 45 KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn , Phường Dương Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
Phân tích nhu cầu và mong muốn của Học viên để đề xuất các chương trình phù hợp và phù hợp với ngân sách, nhu cầu của họ
Chăm sóc và giải đáp mọi câu hỏi của học viên về quy trình du học, hồ sơ cần thiết, và các vấn đề liên quan
Tư vấn chi tiết về các chương trình du học, điều kiện nhập học, và chi phí liên quan để thúc giúp đỡ học viên
Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về KH và công việc lên phần mềm quản lý
Hàng tháng đi tuyển sinh tại các trường cùng công ty 1-2 lần
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Sự linh hoạt và khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.
Sự kiên nhẫn và lòng nhiệt tình trong công việc.
Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia liên hoan, du lịch cùng công ty định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI