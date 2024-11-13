Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C61 - LK18 ô số 45 KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn , Phường Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Phân tích nhu cầu và mong muốn của Học viên để đề xuất các chương trình phù hợp và phù hợp với ngân sách, nhu cầu của họ

Chăm sóc và giải đáp mọi câu hỏi của học viên về quy trình du học, hồ sơ cần thiết, và các vấn đề liên quan

Tư vấn chi tiết về các chương trình du học, điều kiện nhập học, và chi phí liên quan để thúc giúp đỡ học viên

Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về KH và công việc lên phần mềm quản lý

Hàng tháng đi tuyển sinh tại các trường cùng công ty 1-2 lần

Công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về Nhật Bản là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Sự linh hoạt và khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Sự kiên nhẫn và lòng nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5-10tr+ phụ cấp + %hoa hồng + thưởng ( nếu làm tốt thu nhập có thể lên đến 20tr/tháng)

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia liên hoan, du lịch cùng công ty định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi

