Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C61

- LK18 ô số 45 KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn , Phường Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Phân tích nhu cầu và mong muốn của Học viên để đề xuất các chương trình phù hợp và phù hợp với ngân sách, nhu cầu của họ
Chăm sóc và giải đáp mọi câu hỏi của học viên về quy trình du học, hồ sơ cần thiết, và các vấn đề liên quan
Tư vấn chi tiết về các chương trình du học, điều kiện nhập học, và chi phí liên quan để thúc giúp đỡ học viên
Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về KH và công việc lên phần mềm quản lý
Hàng tháng đi tuyển sinh tại các trường cùng công ty 1-2 lần
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về Nhật Bản là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Sự linh hoạt và khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.
Sự kiên nhẫn và lòng nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5-10tr+ phụ cấp + %hoa hồng + thưởng ( nếu làm tốt thu nhập có thể lên đến 20tr/tháng)
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia liên hoan, du lịch cùng công ty định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi

Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C61-LK18 ô số 45 khu đô thị Geleximco đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

