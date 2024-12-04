Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1, khu X2 Bộ Quốc Phòng, Trần Hòa, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, kết nối các cá nhân là người Việt Nam có nguyện vọng học tiếng Đức, đi du học nghề tại Đức.

Tìm kiếm, kết nối với các đối tác, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo để hợp tác trong việc tuyển sinh học viên có nhu cầu theo học chương trình Du học nghề Đức.

Tuyển sinh học viên qua các kênh khác nhau

Phối hợp với Công ty triển khai các sự kiện, chương trình phục vụ tuyển sinh tại các trường, đơn vị, tổ chức, địa phương

Tư vấn cho học viên về du học nghề Đức (điều kiện, hồ sơ, học tiếng, ngành nghề,..)

Phối hợp với bộ phận chuyên trách của Công ty để hỗ trợ học viên từ khi ký hợp đồng cho đến khi hoàn thiện hồ sơ du học.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có mối quan hệ rộng, thuận lợi tiếp cận với các bạn trẻ có nhu cầu về công việc.

Có tinh thần quyết chiến với công việc, đam mê kiếm tiền, yêu thích kinh doanh/bán hàng

Nam/Nữ trong độ tuổi từ 28 ÷ 60, không yêu cầu bằng cấp

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, xây dựng niềm tin, có kỹ năng chốt sale là một lợi thế

Ưu tiên người am hiểu về lĩnh vực Kinh doanh/Marketing, Giáo dục & Đào tạo, Du học, Xuất khẩu lao động.

Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hoa hồng hấp dẫn + Thưởng (Thu nhập không giới hạn theo năng lực của bản thân)

Chủ động xây dựng đội nhóm để phát triển hệ thống tuyển sinh của mình tạo nguồn thu nhập thụ động không giới hạn.

Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản/chuyên sâu của công ty về sản phẩm, kỹ năng bán hàng

Một số quyền lợi đặc biệt khi trở thành CTV xuất sắc trong tháng/quý/năm theo chính sách của Công ty (thưởng, vinh danh, du lịch v.v.)

Làm việc remote, thời gian linh hoạt

Địa chỉ VP: Tầng 2, tòa CT1, khu X2 Trần Hòa, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.