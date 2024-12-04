Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
- Hà Nội: CT1, khu X2 Bộ Quốc Phòng, Trần Hòa, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, kết nối các cá nhân là người Việt Nam có nguyện vọng học tiếng Đức, đi du học nghề tại Đức.
Tìm kiếm, kết nối với các đối tác, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo để hợp tác trong việc tuyển sinh học viên có nhu cầu theo học chương trình Du học nghề Đức.
Tuyển sinh học viên qua các kênh khác nhau
Phối hợp với Công ty triển khai các sự kiện, chương trình phục vụ tuyển sinh tại các trường, đơn vị, tổ chức, địa phương
Tư vấn cho học viên về du học nghề Đức (điều kiện, hồ sơ, học tiếng, ngành nghề,..)
Phối hợp với bộ phận chuyên trách của Công ty để hỗ trợ học viên từ khi ký hợp đồng cho đến khi hoàn thiện hồ sơ du học.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần quyết chiến với công việc, đam mê kiếm tiền, yêu thích kinh doanh/bán hàng
Nam/Nữ trong độ tuổi từ 28 ÷ 60, không yêu cầu bằng cấp
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, xây dựng niềm tin, có kỹ năng chốt sale là một lợi thế
Ưu tiên người am hiểu về lĩnh vực Kinh doanh/Marketing, Giáo dục & Đào tạo, Du học, Xuất khẩu lao động.
Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Chủ động xây dựng đội nhóm để phát triển hệ thống tuyển sinh của mình tạo nguồn thu nhập thụ động không giới hạn.
Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản/chuyên sâu của công ty về sản phẩm, kỹ năng bán hàng
Một số quyền lợi đặc biệt khi trở thành CTV xuất sắc trong tháng/quý/năm theo chính sách của Công ty (thưởng, vinh danh, du lịch v.v.)
Làm việc remote, thời gian linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
