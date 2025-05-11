Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 18 - 20 nguyễn cao,, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

Tới gặp khách hàng phổ biến lịch trình làm việc, kiểm tra hiện trạng nhà máy, khảo sát hiện trường hồ sơ, xem những tài liệu giấy tờ hồ sơ gì còn thiếu, cùng khách hàng bổ sung.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng đi công tác

Chịu được đi xa các tỉnh thành

Thành thạo tin học văn phòng

Tốt nghiệp trung cấp trở nên

Có chút hiểu biết về các chứng chỉ trách nhiệm xã hội

Biết tiếng trung thì không yêu cầu kinh nghiệm công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bao hiểm xã hội và các chế độ theo luật theo quy định nhà nước

Hưởng lịch nghỉ lễ theo lịch nhà nước

Team building cùng công ty

Môi trường thoải mái, hoà đồng

Có các chế độ sinh nhật nhân viên, Sếp trẻ vui tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin