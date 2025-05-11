Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM
Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: 18
- 20 nguyễn cao,, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 11 - 18 Triệu
Tới gặp khách hàng phổ biến lịch trình làm việc, kiểm tra hiện trạng nhà máy, khảo sát hiện trường hồ sơ, xem những tài liệu giấy tờ hồ sơ gì còn thiếu, cùng khách hàng bổ sung.
Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng đi công tác
Chịu được đi xa các tỉnh thành
Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp trung cấp trở nên
Có chút hiểu biết về các chứng chỉ trách nhiệm xã hội
Biết tiếng trung thì không yêu cầu kinh nghiệm công việc
Chịu được đi xa các tỉnh thành
Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp trung cấp trở nên
Có chút hiểu biết về các chứng chỉ trách nhiệm xã hội
Biết tiếng trung thì không yêu cầu kinh nghiệm công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia bao hiểm xã hội và các chế độ theo luật theo quy định nhà nước
Hưởng lịch nghỉ lễ theo lịch nhà nước
Team building cùng công ty
Môi trường thoải mái, hoà đồng
Có các chế độ sinh nhật nhân viên, Sếp trẻ vui tính
Hưởng lịch nghỉ lễ theo lịch nhà nước
Team building cùng công ty
Môi trường thoải mái, hoà đồng
Có các chế độ sinh nhật nhân viên, Sếp trẻ vui tính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI