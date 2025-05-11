Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM

Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 18

- 20 nguyễn cao,, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Tới gặp khách hàng phổ biến lịch trình làm việc, kiểm tra hiện trạng nhà máy, khảo sát hiện trường hồ sơ, xem những tài liệu giấy tờ hồ sơ gì còn thiếu, cùng khách hàng bổ sung.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng đi công tác
Chịu được đi xa các tỉnh thành
Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp trung cấp trở nên
Có chút hiểu biết về các chứng chỉ trách nhiệm xã hội
Biết tiếng trung thì không yêu cầu kinh nghiệm công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bao hiểm xã hội và các chế độ theo luật theo quy định nhà nước
Hưởng lịch nghỉ lễ theo lịch nhà nước
Team building cùng công ty
Môi trường thoải mái, hoà đồng
Có các chế độ sinh nhật nhân viên, Sếp trẻ vui tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 116 Lạc Long Quân, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

