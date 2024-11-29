Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH TM ACS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Điện máy Chợ Lớn Tam Kỳ - Quảng Nam, TP Tam Kỳ, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tư vấn dịch vụ mua hàng trả chậm tại các trung tâm điện máy;

Hỗ trợ khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký mua hàng trả chậm;

Theo dõi kết quả thẩm định và hoàn thành thủ tục giao hàng cho khách hàng;

Theo dõi và cập nhật bổ sung các chứng từ thiếu, sai của khách hàng đúng hạn;

Báo cáo công việc hàng ngày và kết quả kinh doanh cho Quản lý.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên;

Biết sử dụng các ứng dụng mềm vi tính, văn phòng(Word, Excel, Outlook)

Nhanh nhẹn, giao tiếp hiệu quả, xử lý tình huống linh hoạt, có tinh thần hợp tác;

Chịu khó, thích ứng nhanh với môi trường và công việc;

Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở công ty tài chính.

Ưu tiên ứng viên có thể làm việc cuối tuần, ngày lễ.

Ca làm việc: 8 tiếng/ ngày, làm 6 ngày/ tuần ( Ca làm việc: 9:00 đến 18:00 hoặc 12:00 đến 21:00)

Tại Công ty TNHH TM ACS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng từ 5,010,000 đến 6,000,000 VND/ tháng + Thưởng doanh số;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp;

Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Được đào tạo nghiệp vụ bài bản, chi tiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM ACS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin