Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8 Nguyễn Khuyến, Hà Đông ...và 2 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tiếp nhận và tìm kiếm nguồn học viên tiềm năng
Phát triển mạng lưới học viên sẵn có tại công ty
Telesales, tư vấn trực tiếp cho học viên về các sản phẩm tại công ty
Hẹn lịch Test chất lượng đầu vào cho học viên
Hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập tại LangGo
Thực hiện các công tác khác theo quy định của công ty
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm (Được đào tạo theo quy trình của phòng kinh doanh)
Thái độ tốt, tư duy nhanh nhanh nhẹn
Luôn mong muốn học hỏi và phát triển bản thân
Quyết liệt, có mục tiêu về thu nhập
Mong muốn gắn bó lâu dài
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập siêu hấp dẫn: 15.000.000 - 30.000.000
Nếu bạn là Best Sale/ Top Sale thì trung bình từ 40.000.000 - 60.000.000
Thưởng KPI: Rất cao, từ 2-8% (tùy nguồn)
Tất cả các quyền lợi về BHXH, BHYT đều được hưởng theo quy định của công ty
Nghỉ lễ Tết & thưởng lễ đều được áp dụng
QUAN TRỌNG là: được HỌC miễn phí
Khóa học Tiếng Anh giao tiếp tại Langmaster
Giảm đến 38%khóa luyện thi IELTS tại LangGo
100% khóa học về Sale, Marketing, Kế hoạch, chiến lược kinh doanh tại Trường Doanh Nhân HBR
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
