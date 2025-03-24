Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Nguyễn Khuyến, Hà Đông ...và 2 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận và tìm kiếm nguồn học viên tiềm năng

Phát triển mạng lưới học viên sẵn có tại công ty

Telesales, tư vấn trực tiếp cho học viên về các sản phẩm tại công ty

Hẹn lịch Test chất lượng đầu vào cho học viên

Hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập tại LangGo

Thực hiện các công tác khác theo quy định của công ty

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm (Được đào tạo theo quy trình của phòng kinh doanh)

Thái độ tốt, tư duy nhanh nhanh nhẹn

Luôn mong muốn học hỏi và phát triển bản thân

Quyết liệt, có mục tiêu về thu nhập

Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập siêu hấp dẫn: 15.000.000 - 30.000.000

Nếu bạn là Best Sale/ Top Sale thì trung bình từ 40.000.000 - 60.000.000

Lương cứng: 6.000.000 - 8.000.000 + phụ cấp

Thưởng KPI: Rất cao, từ 2-8% (tùy nguồn)

Tất cả các quyền lợi về BHXH, BHYT đều được hưởng theo quy định của công ty

Nghỉ lễ Tết & thưởng lễ đều được áp dụng

QUAN TRỌNG là: được HỌC miễn phí

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp tại Langmaster

Giảm đến 38%khóa luyện thi IELTS tại LangGo

100% khóa học về Sale, Marketing, Kế hoạch, chiến lược kinh doanh tại Trường Doanh Nhân HBR

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.