Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 172, đường Ngô Quyền, P. Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tư vấn cho khách hàng các quy định liên quan đến hồ sơ, thủ tục về môi trường, tài nguyên nước, hóa chất;
- Triển khai thực hiện hồ sơ: Khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, viết hồ sơ; Làm việc với chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Khoa học môi trường/Công nghệ môi trường/Công nghệ kỹ thuật môi trường/Quản lý môi trường/Quản lý tài nguyên, Kỹ thuật tài nguyên nước/Quản lý tài nguyên nước, Hóa học;
- Có kinh nghiệm làm tư vấn hồ sơ môi trường từ 01 năm trở lên;
- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, hóa chất;
- Có kinh nghiệm làm tư vấn hồ sơ môi trường từ 01 năm trở lên;
- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, hóa chất;
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8-10tr net + phụ cấp ăn trưa 50k/ ngày + nước uống 300k/ tháng + đi lại 1tr/ tháng + thưởng dự án (thu nhập 10-16tr++)
Thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết;
Chế độ phúc lợi thăm hỏi, nghỉ mát, sinh nhật,....;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết;
Chế độ phúc lợi thăm hỏi, nghỉ mát, sinh nhật,....;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI