Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 172, đường Ngô Quyền, P. Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng các quy định liên quan đến hồ sơ, thủ tục về môi trường, tài nguyên nước, hóa chất;

- Triển khai thực hiện hồ sơ: Khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, viết hồ sơ; Làm việc với chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Khoa học môi trường/Công nghệ môi trường/Công nghệ kỹ thuật môi trường/Quản lý môi trường/Quản lý tài nguyên, Kỹ thuật tài nguyên nước/Quản lý tài nguyên nước, Hóa học;

- Có kinh nghiệm làm tư vấn hồ sơ môi trường từ 01 năm trở lên;

- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, hóa chất;

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10tr net + phụ cấp ăn trưa 50k/ ngày + nước uống 300k/ tháng + đi lại 1tr/ tháng + thưởng dự án (thu nhập 10-16tr++)

Thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết;

Chế độ phúc lợi thăm hỏi, nghỉ mát, sinh nhật,....;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN

