Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
- Khánh Hòa: sinh nhật, Year End Party, teambuilding hằng năm Thưởng tháng 13 theo năng lực Chế độ lễ, Tết theo quy định công ty Đào tạo nâng cao kỹ năng, lộ trình thăng tiến rõ ràng Cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp bền vững
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đón tiếp, lắng nghe và tư vấn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Giới thiệu các gói dịch vụ, chương trình ưu đãi để gia tăng trải nghiệm khách hàng
Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, quản lý và chăm sóc data khách hàng
Phối hợp với các phòng ban để đưa ra giải pháp thúc đẩy doanh thu
Báo cáo tình hình công việc, phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính:
Độ tuổi: 22 – 30 tuổi
Độ tuổi:
Trình độ: Không yêu cầu kinh nghiệm
Trình độ:
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, khéo léo, xử lý tình huống linh hoạt
Kỹ năng:
Ngoại hình: Ưa nhìn, da đẹp, chiều cao từ 1m55 trở lên
Ngoại hình:
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn tại thẩm mỹ viện hoặc phòng khám thẩm mỹ
Ưu tiên:
Tố chất: Trung thực, trách nhiệm, tận tâm, chăm sóc khách hàng chu đáo, hòa đồng với đồng nghiệp
Tố chất:
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
