Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: sinh nhật, Year End Party, teambuilding hằng năm Thưởng tháng 13 theo năng lực Chế độ lễ, Tết theo quy định công ty Đào tạo nâng cao kỹ năng, lộ trình thăng tiến rõ ràng Cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp bền vững

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đón tiếp, lắng nghe và tư vấn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Giới thiệu các gói dịch vụ, chương trình ưu đãi để gia tăng trải nghiệm khách hàng

Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, quản lý và chăm sóc data khách hàng

Phối hợp với các phòng ban để đưa ra giải pháp thúc đẩy doanh thu

Báo cáo tình hình công việc, phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 22 – 30 tuổi

Trình độ: Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, khéo léo, xử lý tình huống linh hoạt

Ngoại hình: Ưa nhìn, da đẹp, chiều cao từ 1m55 trở lên

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn tại thẩm mỹ viện hoặc phòng khám thẩm mỹ

Tố chất: Trung thực, trách nhiệm, tận tâm, chăm sóc khách hàng chu đáo, hòa đồng với đồng nghiệp

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

