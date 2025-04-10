Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tầng 9 toàn nhà VCN KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tiếp nhận data Khách hàng có nhu cầu sử dụng Digital Marketing (Chăm sóc fanpage, thiết kế ấn phẩm, quảng cáo google, quảng cáo facebook, quảng cáo tiktok, shopee...)

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ Marketing cho khách hàng tiềm năng

Chốt hợp đồng và nhận thanh toán từ khách hàng

Ghi chú lại thông tin khách hàng. Bàn giao thêm thông tin cho bộ phận kỹ thuật nắm thông tin triển khai

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm từ 1 năm

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo toàn diện từ A-Z, xuyên suốt quá trình làm việc.

Thưởng lễ, teambuilding, tăng lương ít nhất 1 lần/năm và khoảng thưởng khác

Có khu giải trí gaming PS4, tủ lạnh và nước uống miễn phí.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, không toxic, hỗ trợ đồng nghiệp vượt qua khó khăn.

Kickoff, sinh nhật, nghỉ phép hàng tháng.

Chế độ thưởng doanh số minh bạch, sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin