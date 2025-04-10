Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Tầng 9 toàn nhà VCN KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tiếp nhận data Khách hàng có nhu cầu sử dụng Digital Marketing (Chăm sóc fanpage, thiết kế ấn phẩm, quảng cáo google, quảng cáo facebook, quảng cáo tiktok, shopee...)
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ Marketing cho khách hàng tiềm năng
Chốt hợp đồng và nhận thanh toán từ khách hàng
Ghi chú lại thông tin khách hàng. Bàn giao thêm thông tin cho bộ phận kỹ thuật nắm thông tin triển khai

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm từ 1 năm
Có kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo toàn diện từ A-Z, xuyên suốt quá trình làm việc.
Thưởng lễ, teambuilding, tăng lương ít nhất 1 lần/năm và khoảng thưởng khác
Có khu giải trí gaming PS4, tủ lạnh và nước uống miễn phí.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, không toxic, hỗ trợ đồng nghiệp vượt qua khó khăn.
Kickoff, sinh nhật, nghỉ phép hàng tháng.
Chế độ thưởng doanh số minh bạch, sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing

Công Ty TNHH Công Nghệ Số BIV Marketing

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ô IV, Ô V, Ô VI, Tầng 9, Tòa Nhà VCN Building, KĐT Vĩnh Điềm Trung, Đường A1, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

