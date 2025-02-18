Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚ QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Được hưởng lương cơ bản và các khoản thưởng hoa hồng theo doanh số. Tổng thu nhập/tháng lên tới 15.000.000

- 22.000.000 đồng.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn hoá thân thiện, được tạo điều kiện học hỏi nhằm nâng cao khả năng chuyên môn và đặc biệt nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Không áp lực chỉ tiêu doanh số vì công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường, duy trì được lượng khách hàng ổn định.

- Có điều kiện gặp gỡ, trao đổi với đối tác nước ngoài, giúp nâng cao, Quận Hai Bà Trưng