Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8

8 - 11 triệu thỏa thuận trong buổi phỏng vấn Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định khi tiếp nhận chính thức Tham gia khóa học nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân Được làm trong môi trường làm việc vui vẻ, năng động, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Gọi điện tư vấn khách hàng sử dụng gói dịch vụ bảo hành, sửa chữa máy lọc nước,... theo data có sẵn.
Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng, đặt lịch hẹn cho Kỹ thuật viên.
Chăm sóc khách hàng qua fanpage, website.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng
Tính cách nhanh nhẹn, hòa đồng, thân thiện với mọi người
Sử dụng thành thạo máy tính (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 11 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 31, Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, TTXN Vận tải ô tô số 8, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

