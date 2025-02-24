Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8 - 11 triệu thỏa thuận trong buổi phỏng vấn Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định khi tiếp nhận chính thức Tham gia khóa học nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân Được làm trong môi trường làm việc vui vẻ, năng động, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Gọi điện tư vấn khách hàng sử dụng gói dịch vụ bảo hành, sửa chữa máy lọc nước,... theo data có sẵn.

Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng, đặt lịch hẹn cho Kỹ thuật viên.

Chăm sóc khách hàng qua fanpage, website.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng

Tính cách nhanh nhẹn, hòa đồng, thân thiện với mọi người

Sử dụng thành thạo máy tính (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 11 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

