Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 8
- 11 triệu thỏa thuận trong buổi phỏng vấn Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định khi tiếp nhận chính thức Tham gia khóa học nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân Được làm trong môi trường làm việc vui vẻ, năng động, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Gọi điện tư vấn khách hàng sử dụng gói dịch vụ bảo hành, sửa chữa máy lọc nước,... theo data có sẵn.
Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng, đặt lịch hẹn cho Kỹ thuật viên.
Chăm sóc khách hàng qua fanpage, website.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng
Tính cách nhanh nhẹn, hòa đồng, thân thiện với mọi người
Sử dụng thành thạo máy tính (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Tính cách nhanh nhẹn, hòa đồng, thân thiện với mọi người
Sử dụng thành thạo máy tính (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 11 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI