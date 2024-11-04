Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Nhà Xuân Mai Tower, Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng, tư vấn triển khai các giải pháp tăng trưởng doanh thu và phát triển thương hiệu đến các chủ Spa, Salon, Thẩm Mỹ Viện, Phòng khám, Nhà Hàng. Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thuộc lĩnh vực Spa, Salon, Thẩm Mỹ Viện, Phòng khám, Nhà Hàng. Ký kết hợp đồng và hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm. Phối hợp cùng các phòng ban khác trong nội bộ Công ty để thúc đẩy doanh số kinh doanh. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng, tư vấn triển khai các giải pháp tăng trưởng doanh thu và phát triển thương hiệu đến các chủ Spa, Salon, Thẩm Mỹ Viện, Phòng khám, Nhà Hàng.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thuộc lĩnh vực Spa, Salon, Thẩm Mỹ Viện, Phòng khám, Nhà Hàng.

Ký kết hợp đồng và hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm.

Phối hợp cùng các phòng ban khác trong nội bộ Công ty để thúc đẩy doanh số kinh doanh.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan. Độ tuổi: 1998 - 2002 Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 06 tháng trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng sản phẩm/dịch vụ phần mềm và Kinh doanh B2B là một lợi thế Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần làm việc trách nhiệm. Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại. Yêu thích lĩnh vực công nghệ, phần mềm, digital marketing.

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Độ tuổi: 1998 - 2002

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 06 tháng trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng sản phẩm/dịch vụ phần mềm và Kinh doanh B2B là một lợi thế

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần làm việc trách nhiệm.

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Yêu thích lĩnh vực công nghệ, phần mềm, digital marketing.

Tại CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản theo năng lực lên đến 9 triệu + Hoa hồng KPI + thưởng tháng/quý/năm (Thu nhập tổng trung bình từ 10 Triệu - 20 Triệu/ Tháng). Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường năng động Được xét duyệt tăng lương định kỳ 3 tháng/lần và thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc. Được tham gia các lớp training nâng cao kiến thức chuyên ngành, kỹ năng mềm thường xuyên, tham gia các minigame có thưởng của Công ty. Được tham gia vào các sự kiện, hội thảo 5 sao về ngành làm đẹp. Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN Có chế độ du lịch, team building, lễ, Tết,...

Lương cơ bản theo năng lực lên đến 9 triệu + Hoa hồng KPI + thưởng tháng/quý/năm (Thu nhập tổng trung bình từ 10 Triệu - 20 Triệu/ Tháng).

Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường năng động

Được xét duyệt tăng lương định kỳ 3 tháng/lần và thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc.

Được tham gia các lớp training nâng cao kiến thức chuyên ngành, kỹ năng mềm thường xuyên, tham gia các minigame có thưởng của Công ty.

Được tham gia vào các sự kiện, hội thảo 5 sao về ngành làm đẹp.

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN

Có chế độ du lịch, team building, lễ, Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin