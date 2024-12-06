Tuyển Nhân viên Tư vấn VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 51 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đàm phán với nhà cung cấp như: Khách sạn, nhà hàng, nhà xe... và tối ưu hóa chi phí dịch vụ, ký kết hợp đồng hợp tác với các đơn vị cung ứng dịch vụ

- Thực hiện giao dịch, đàm phán với khách hàng về quá trình tư vấn, đăng ký và ký kết hợp đồng du lịch

- Phối hợp với Sale để hoàn thiện sản phẩm cho khách hàng

- Phối hợp với hướng dẫn viên du lịch và các bộ phận khác để đưa ra những điều chỉnh hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong chuyến đi

- Nghiên cứu đối thủ, tìm hiểu về các địa điểm nghỉ dưỡng, khu tham quan, ... để du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn với dịch vụ tốt nhất

- Làm các báo cáo tuần, tháng, quý để trình lên cấp trên nhằm thông báo hoạt động du lịch của công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Du Lịch

+ Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh ( bắt buộc)

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm điều hành về lĩnh vực du lịch

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương theo thỏa thuận.

+ Chế độ hoa hồng hấp dẫn, tăng theo mức doanh thu.

+ Làm việc theo giờ hành chính:

• Thứ 2 – Thứ 6: Sáng 08h30 đến 12h00 - Chiều 13h30 đến 17h30

• Thứ 7: Sáng 08h30 đến 12h00

+ Chế độ nghỉ Lễ tết theo quy định của nhà nước.

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

+ Có nhiều cơ hội trải nghiệm các Tour Outbound, nội địa để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin