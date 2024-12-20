Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 Phạm Văn Đồng, Mai dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động hội thảo, chiến dịch Marketing.

Tư vấn, giải đáp cho khách hàng thông tin của chương trình học và hướng dẫn các thủ tục hồ sơ/học phí/nhập học.

Hỗ trợ lên kế hoạch và điều phối các chương trình tư vấn về trường gồm: thông tin hàng ngày, tham quan trường, tư vấn tuyển sinh và các sự kiện đặc biệt khác

Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo nhằm giới thiệu về trường cho phụ huynh mới và chăm sóc phụ huynh có con đang học.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng kinh doanh, marketing hoặc các việc liên quan, yêu cầu bằng cử nhân.

Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm về tư vấn tuyển sinh, sales , nhân viên kinh doanh...

Ưu tiên Giao tiếp tiếng anh cơ bản

Hiểu biết về tuyển sinh, các phương pháp, nguyên tắc và nguồn lực

Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các gia đình nhỏ, là học sinh tương lai của trường.

Có khả năng làm việc đa nhiệm hợp tác và tiến độ nhanh và rõ ràng

Đánh giá và cam kết đem lại dịch vụ tuyệt vời cho học sinh và phụ huynh

Hiểu rõ về chính sách cũng như các quy định nhà trường

Có kỹ năng tin học văn phòng tốt ( work, powerpoint, excel, các ứng dụng google drive)

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp : 7 triệu đến 10 triệu + KPIs (Mức lương: cạnh tranh, tương xứng với năng lực)

BHXH và các chế độ khác đúng theo quy định.

Cấp phát đồng phục, ăn trưa, gửi xe miễn phí ở trường.

Nghỉ 12 ngày hưởng lương trong năm

Được hưởng chế độ ưu đãi học phí cho con em theo học tại trường.

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GP

